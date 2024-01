Sumar dice que la enmienda del PP es un "atentado directo" a la carta magna

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha dicho este jueves que la enmienda a la totalidad que ha registrado el PP en el Congreso contra la ley de amnistía "es atentado directo" a la carta magna.



Lois se ha expresado así en una entrevista en TVE recogida por EFE, al ser preguntada por la enmienda que registró ayer el PP en la Cámara Baja, que entre otras cosas propone disolver los partidos políticos que promuevan un referéndum ilegal o la declaración de independencia.



La portavoz de Sumar, que dejará este cargo próximamente para concurrir como candidata de esta formación a las elecciones gallegas, ha opinado que la enmienda del PP es más propia "de regímenes autoritarios que de la propia democracia".



"Nos pueden gustar más unos partidos u otros, pero lo que está claro es que no podemos ir en contra de lo que dice nuestra Constitución, que es el derecho a la pluralidad y a la libertad de expresión", ha apostillado.



A la pregunta de si Sumar va a presentar enmiendas a la ley de amnistía, ha avanzado que no están trabajando en ello, aunque ha dicho que no descartan apoyar mejoras si otras formaciones políticas las plantean. "Sumar lo valorará y si es pertinente lo apoyará", ha explicado.

