Un alcalde del PP indigna a Guardia Civil y PSOE por un fotomontaje de Sánchez detenido

Un fotomontaje en el que se ve a Pedro Sánchez detenido por la Guardia Civil, publicado en sus redes sociales por el alcalde popular de la localidad vallisoletana de Ataquines, ha causado indignación tanto en el instituto armado como en el PSOE.



La imagen, con el rótulo "Mis mejores deseos para 2024", muestra a dos agentes con el rostro pixelado deteniendo a un hombre al que se la ha colocado la cara del presidente del Gobierno.



Tras la divulgación del mensaje, el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha exigido "con toda firmeza" a Héctor Arroyo (PP), que no instrumentalice el Cuerpo ni use su imagen para sus fines políticos de partido.



Marcos ha remitido una carta al regidor en la que califica de desafortunada la publicación por lo que supone de menoscabo a la imagen del Cuerpo.



"He visto con mucha preocupación la desafortunada utilización que ha hecho de la imagen de la Guardia Civil en redes sociales", ha escrito Marcos en el inicio de la carta.



Ha recordado al alcalde que el instituto armado acredita "una exquisita y larga historia" de "ejemplares servicios" a la sociedad española, a la vez que ha destacado la "neutralidad política" del Cuerpo y el riguroso respeto a las leyes, "señas de identidad más reconocidas y reconocibles" de la Guardia Civil



El PSOE de Valladolid ha reclamado al PP provincial que condene el mensaje publicado el alcalde de Ataquines (de poco más de 500 habitantes) que considera "inaceptable".



"Manifestamos nuestra mayor repulsa ante un ejemplo más de la incitación al odio y la violencia que tanto el Partido Popular como la extrema derecha, que a veces se confunden, están protagonizando en nuestra sociedad democrática en los últimos meses", ha agregado.



"Con la intención de normalizar la situación democrática", el secretario general del Partido Socialista de Valladolid, Óscar Puente, se ha dirigido por carta al presidente del Partido Popular en esa provincia, Conrado Íscar, "para que tome las medidas oportunas, condene y se desmarque de este tipo de actuaciones", según dichas fuentes.

Esto es lo que ha colgado el alcalde de Ataquines del PP esta noche en sus redes sociales. La verdad es que ya es imposible distinguirles de VOX. https://t.co/USe9MLI5xG pic.twitter.com/XervCeCoWu — Oscar Puente (@oscar_puente_) January 1, 2024

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es