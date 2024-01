La ley de amnistía encara sus primeras enmiendas a la totalidad

La ley de amnistía a los encausados por el procès encara mañana sus primeras enmiendas a la totalidad, previsiblemente del PP, Vox y UPN ya que Coalición Canaria (CC) ha señalado a EFE que no se sumará a estos vetos aunque su formación votará en contra de su tramitación junto con los otros partidos.



El plazo para registrar enmiendas a la totalidad finaliza mañana miércoles a las 18.00 horas y con mucha probabilidad los grupos parlamentarios del PP y de Vox pedirán su retirada.



Fuentes de Vox señalaron a EFE al inicio de la tramitación de la ley en el Congreso que la intención de su formación es registrar enmienda a la totalidad con texto alternativo, lo que permitiría que la votación de su enmienda se hiciera de forma individual aunque el PP también registrara otra iniciativa en contra.



PP y Vox se han posicionado tajantemente en contra de la proposición de ley de amnistía desde su inicio por considerarla inconstitucional, aunque la proposición de ley pasó su primer filtro en el pleno del Congreso el 12 de diciembre, tras recibir el apoyo de 178 diputados en su toma en consideración.



Una vez que mañana se registren las enmiendas a la totalidad, el siguiente paso será su debate y votación en el pleno del Congreso, que este mes se traslada al Senado debido a una obras de remodelación en el hemiciclo.



Un debate que previsiblemente se celebrará la próxima semana ya que el martes, día 9, está previsto que la Junta de Portavoces del Congreso ordene el pleno que se desarrollará al día siguiente a las 9.00 horas en el hemiciclo de la Cámara Alta.



De esta forma el debate de la ley de amnistía cuyo trámite debe finalizar primero en el Congreso antes de continuar en el Senado, pasará a la Cámara Alta antes de lo previsto de forma casual.



Sin embargo, será solo para votar las enmiendas a la totalidad, que previsiblemente serán rechazadas por la mayoría del Congreso formada por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y BNG, ya que el trámite parlamentario volverá a la Cámara Baja para continuar con el proceso de las enmiendas parciales.



El plazo para registrar las enmiendas parciales a la ley finaliza el día 16 de enero -si la Mesa del Congreso no lo prorroga- ya que ha sido ampliado a petición del PSOE después de que se marcara el 3 de enero como fecha para registrar enmiendas.



Fuentes socialistas inciden en que la ampliación de este plazo de enmiendas parciales no altera el calendario que tienen previsto para que el Congreso de los Diputados apruebe la ley de amnistía a finales de enero.



Por otra parte, esta ampliación da más margen al PSOE para negociar algunas modificaciones al texto con Junts y ERC, aunque los socialistas ya han advertido de que aceptarán en todo caso cambios mínimos para "reforzar la constitucionalidad" de la ley.



El debate y votación de las enmiendas parciales que puedan registrarse será en la Comisión de Justicia y no en la Comisión Constitucional del Congreso.

