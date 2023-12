El PSOE prevé registrar con el PP la reforma del artículo 49 de la Constitución

El PSOE prevé registrar este viernes con el PP la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuidos' y sustituirlo por 'personas con discapacidad', tras el pacto alcanzado recientemente entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sobre este asunto, han señalado a EFE fuentes socialistas.



Sin embargo, fuentes del PP no confirman el registro inminente de la reforma de este artículo, que fue uno de los pocos acuerdos concretos que alcanzaron en su reunión del pasado 22 de diciembre el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.



Ambos acordaron que la iniciativa se registraría en el Congreso de los Diputados con la firma de los grupos parlamentarios del PSOE y el PP antes del 31 de diciembre.



Además, Sánchez y Feijóo se comprometieron a que la tramitación de la reforma del artículo 49 sea por la vía de urgencia y en lectura única, con el fin de que la proposición sea tomada en consideración y votada en un pleno monográfico en enero, con ese único punto del día, y no pase por lo tanto por comisión parlamentaria, agilizando así el trámite.



El PSOE y el PP solo incluirán enmiendas si ambos partidos dan su visto bueno, y han acordado que no aceptarán que haya un referéndum sobre la reforma, algo que no ha planteado por el momento ningún grupo parlamentario para un asunto que genera un gran consenso social y político.



La reforma del artículo 49 de la Constitución será la tercera modificación de la Carta Magna desde su aprobación en 1978.

