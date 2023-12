Almeida critica que Ortega Smith no deje el acta después de su conducta "intimidatoria"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha recriminado este domingo al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que no deje el acta tras el incidente con el concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, contra quien tuvo, ha dicho, una actitud "intimidatoria".



En declaraciones a los medios tras felicitar la Navidad a los servicios municipales en activo durante la Nochebuena, Almeida ha reiterado que mantiene su petición de que Ortega Smith deje el acta porque su conducta es "incompatible con la dignidad de concejal del Ayuntamiento".



El PP se ha unido a las peticiones de dimisión de Ortega Smith después encararse con Fernández Rubiño el pasado viernes en el pleno del Ayuntamiento cuando, tras un debate sobre la moción de censura de PSOE y EH Bildu en el Consistorio de Pamplona, el líder de Vox se acercó al concejal de Más Madrid y golpeó con los papeles que llevaba en la mano una botella vacía vacía hacia el concejal de Más Madrid.



Almeida ha comparado el incidente del líder de Vox con el episodio que tuvo con el exconcejal del PSOE Daniel Viondi, que dimitió tras dar tres toques en la cara de Almeida también durante el transcurso de un pleno municipal.



"Mantenemos la petición de que Ortega Smith deje el acta porque su actitud es inaceptable e intimidatoria hacia Fernández Rubiño", ha criticado el regidor, que ha afeado a Vox que exigiera en su día el cese de Viondi pero no hace lo propio con su portavoz en el Consistorio.



Sobre las críticas del líder de Vox, Santiago Abascal, de que el PP estaba haciendo "el juego" a la izquierda tras pedir la dimisión de Ortega Samith, Almeida ha señalado que él no hace el juego "a Vox ni a la izquierda", sino que mantiene "una línea coherente" de condenar cualquier conducta agresiva "se produzcan por quienes se produzcan".



"No distingo ni la ideología ni la persona", ha asegurado el alcalde del PP, y ha añadido que la conducta de Ortega Smith "es inaceptable".



A su juicio, es el portavoz de Vox en el Ayuntamiento quien hace el juego a la izquierda y les ha dado "munición".



Por ello, ha criticado que desde Vox "se enroquen" en la defensa de Ortega Smith en vez de asumir que su actitud "no es aceptable ni emitir ningún tipo de disculpa el respecto".



Preguntado por el ambiente de crispación en el Ayuntamiento de Madrid, ha opinado que "obedece a la crispación que hay en la política nacional", porque "cuando el presidente del Gobierno habla de levantar muros entre españoles es muy difícil que no se produzcan episodios" de este tipo.



"En Ayuntamiento ha entrado el sanchismo y su forma de entender la política desde la crispación y el fango", ha señalado, y ha criticado que la izquierda "se rasgue las vestiduras" por lo sucedido en el pleno municipal, pero ellos mismos "están tramitando una Ley que amnistía terroristas o entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu".

