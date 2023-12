Sánchez dice que el terrorismo de ETA y del yihadismo "no son comparables" con el Tsunami

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que el terrorismo de ETA y del yihadismo "no son comparables" con el movimiento Tsunami Democràtic, investigado también por terrorismo.



En declaraciones a la emisora RAC1, preguntado por si el caso del Tsunami es un ejemplo de "lawfare", Sánchez ha evitado pronunciarse, pero ha asegurado que este movimiento, surgido desde el independentismo en 2019 en respuesta a la sentencia a los líderes del 'procés', no se puede comparar con el terrorismo de ETA o del yihadismo.



"Estamos en esa investigación judicial, por lo tanto yo no me puedo pronunciar. Lo que sí que diré, desde el punto de vista más político, es que este país, desgraciadamente, hemos sufrido dos tipos de terrorismo, el de ETA y el yihadista. Barcelona también, desgraciadamente, sufrió ese desgarro, y no creo que sean comparables (con el Tsunami)", ha subrayado.



El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha pedido al Tribunal Supremo que investigue por un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic al expresidente de la Generalitat y eurodiputado de JxCat, Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras diez personas.

