El Ministerio de Justicia se compromete a negociar con los funcionarios en enero

El Ministerio de Justicia se ha comprometido a retomar en enero las negociaciones con los sindicatos de funcionarios de la administración de Justicia para tratar las reivindicaciones de mejoras salariales y laborales que los llevaron a la huelga entre abril y julio.



En diversas reuniones que ha mantenido este miércoles con las principales organizaciones sindicales, el secretario de Justicia, Manuel Olmedo, ha asegurado que en enero se reiniciarán las reuniones de trabajo pertinentes, como llevan reclamando los trabajadores desde que el adelanto electoral del 23 de julio frustró las negociaciones.



CSIF, el sindicato mayoritario en el sector, ha valorado la "buena voluntad de Justicia para solucionar el conflicto" que se abrió en abril con la convocatoria de huelga, manifestaciones y concentraciones en toda España, que provocaron grandes retrasos en la tramitación de los procedimientos.



En un comunicado difundido tras la reunión con Olmedo y otros representantes del Ministerio, CSIF ha recordado cuáles son sus demandas: funciones claras y retribuciones justas para los 45.000 funcionarios de juzgados y tribunales, en la línea de lo acordado con jueces, fiscales y letrados, con quienes el Ministerio pactó subidas salariales de unos 450 euros brutos al mes.



En la misma línea, el sindicato STAJ ha pedido que las movilizaciones y el "esfuerzo realizado por miles de funcionarios (...) durante meses" tenga "una respuesta que satisfaga definitivamente todas las reivindicaciones, que sigan plenamente vigentes".



CCOO, sin embargo, aunque coincide con el secretario de Estado en la "voluntad de llegar a un acuerdo rápido", exige, entre otras cuestiones, que desde la primera fase de las negociaciones se realice una oferta de subida retributiva y se convoque a la mesa sectorial y no a los sindicatos de forma independiente como en esta ocasión.



Mientras que el Ministerio ha puesto sobre la mesa el debate de un pacto de legislatura, CCOO reclama que este no se inicie hasta que no haya acuerdo sobre los puntos que llevaron a la huelga.



Por otra parte, en la reunión de este miércoles se ha confirmado la regulación del teletrabajo en la administración durante el próximo año, tal y como se recoge en el Real Decreto ley de medidas urgentes en materia de Función Pública aprobado el martes por el Gobierno.



Este texto incluye medidas relacionadas con la eficiencia digital y procesal, como la digitalización de los juzgados, la extensión de los juicios telemáticos y la agilización de las vistas y procedimientos ante el aumento de la litigiosidad.

