Los eurodiputados echan en falta datos de la Generalitat sobre la enseñanza en castellano

La delegación de eurodiputados que durante tres días ha analizado la inmersión lingüística en dos escuelas catalanas ha echado en falta datos del Govern sobre los alumnos que tienen un 25 % de enseñanza en castellano y si la presunta exclusión de esta lengua afecta al resultado del informe PISA.



Una docena de eurodiputados, entre ellos seis españoles en calidad de acompañantes, han analizado desde el lunes y hasta este miércoles el modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas, a petición de PP, VOX y CS, que vehicularon una demanda ante el Parlamento Europeo de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB).



La presidenta de la delegación, la liberal estonia Yana Toom, ha indicado en una rueda de prensa de que todavía "no hay una posición" porque el organismo debe aún elaborar un informe en los próximos meses, con el fin de corroborar si existe la "exclusión" del castellano que denuncian los que pidieron esta misión, contrarios a la inmersión lingüística.



Para ello, Toom ha dicho que van a requerir de más información a la Generalitat y, en este sentido, ha calificado de "extraño" que la administración no le haya proporcionado datos de cuántos y cuál es la situación de los alumnos que sí cursan un 25 % de enseñanza en castellano, tras las sentencias judiciales.



Además, ha denunciado que cuando han hablado con directores de escuelas había representantes del Departamento de Educación, por lo que no podía haber "un libre intercambio de opiniones", ha añadido.



Preguntada por si cree que la Generalitat ha puesto "trabas" a la misión, la eurodiputada ha respondido: "Lo han hecho más interesante, pero hay sitios del planeta donde aún es más difícil".



Toom ha indicado que los resultados de rendimiento de los alumnos catalanes en el informe Pisa son "tristes" pero que, ante esto, han tenido dos versiones: que la inmersión lingüística no les va bien a los niños y que esto se explica por cuestiones socioeconómicas, no idiomáticas.



"Hemos escuchados a representantes de todas la partes con argumentos contradictorios y ahora tendremos que elevarlo a un informe que tenga un acuerdo amplio en su contenido", ha afirmado Toom.

