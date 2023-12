Mónica García reclama revisar competencias de los profesionales de la atención primaria

La ministra de Sanidad, Mónica García, advierte del estado de la atención primaria en España de la que señala que "no puede ser que tengamos médicos viendo a 40, 50, 60 pacientes. Eso no es ejercer la medicina, es un call center de pacientes” y añade que "tenemos que revisar las competencias y fomentar los equipos de trabajo".



En una entrevista en el diario El País, la titular de Sanidad afirma que "el problema de la atención primaria es poliédrico, lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y tiene que ver con los profesionales".



Mónica García hace un diagnóstico de la situación general de la Sanidad en España de la que valora que "no nos hemos recuperado ni de los recortes ni de la pandemia. Ahora estamos sufriendo los déficits provocados por los recortes que hizo el PP hace una década. Con la pandemia se han visto las costuras del sistema".



La ministra considera que lo primero que debe priorizar en su gestión es "recuperar el orgullo, que tiene que ver con recuperar la universalidad que se perdió en el año 2012 con las políticas del PP; y con recuperar también el talento de nuestros profesionales, que vienen muy maltratados".



Menciona a continuación la necesidad de afrontar retos como la salud mental y la salud pública y la de "abordar también la salud desde el punto de vista del cambio climático".



Por último pone el foco de atención en "ensanchar nuestro sistema y nuestra atención primaria, que se está convirtiendo en una base con pies de barro".



Sobre la salud mental dice que "tenemos que recuperar esa mirada social y comunitaria que va de asegurar que la gente tenga vidas dignas. Está más que demostrado que las sociedades más desiguales tienen un mayor impacto en las enfermedades de salud mental. Tenemos que abordar la salud mental desde muchos prismas, y uno de ellos, por supuesto, es reforzar nuestros recursos".



Anuncia la designación de "un comisionado de salud mental que va a tener unas funciones claras de poner ahí el foco" y señala que "vamos a intentar convencer al resto de ministerios de que hay que ver los impactos en salud que tiene cada una de las políticas".



Es partidaria de hacer una ley que dé trazabilidad y transparencia "para que veamos realmente cuánto tiempo pasa desde que tienes un problema de salud hasta que se te resuelve", labor que debe hacerse "con garantías" y dice que "el momento en el que tengamos sistemas de información, tendremos capacidad para ayudar a las comunidades y poder darles a los pacientes garantías de que sus procedimientos no se van a eternizar".



Sobre la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública afirma que "es algo que ya está acordado. La pandemia puso encima de la mesa su necesidad absoluta y es uno de los proyectos que queremos recuperar cuanto antes".



Por su experiencia profesional la ministra de Sanidad dice saber cuáles son las vías de escape de las listas de espera y denuncia que "hay comunidades autónomas que están más preocupadas por salir bien en la foto que de que el paciente no espere" y añade que, sin culpabilizar a nadie, se necesita saber "en qué estamos fallando y por qué".



Tras su primera reunión en Bruselas la titular de Sanidad constata como preocupación común comunitaria “la falta de autonomía estratégica en materia farmacéutica” y apunta que “he visto una firme convicción en la necesidad de rearmar la producción propia y España ve en esta apuesta una oportunidad”.



La tramitación del real decreto de la especialidad de Urgencias y Emergencias está avanzada y la de Infecciosas también sigue en elaboración, señala Mónica García, quien reclama una visión más global del problema y “tener muy claro dónde estamos y hacia dónde debemos ir”.

