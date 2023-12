Irene Montero da por definitivamente rota la vía de Sumar: Podemos tiene su propio camino

La exministra de Igualdad Irene Montero, que el sábado fue propuesta como candidata de Podemos a las europeas, ha dado por definitivamente rotas las relaciones con Sumar tras pasarse al Grupo Mixto: "Podemos tiene su propio camino".



Eso no quita para que hablen con la coalición de Yolanda Díaz y con el PSOE pero defenderán en todo momento su plena autonomía y su objetivo de transformar la vida de la gente, ha advertido en una entrevista en TVE al referirse a la negociación de los presupuestos de 2024.



Una negociación en la que van a trabajar para que "el bloque democrático esté fuerte y unido" pero en la que su objetivo es mejorar la vida de la gente y por eso, ha dicho Montero, van a exigir, por ejemplo, que no se compren armas "al Estado genocida" de Israel.



Montero ha esquivado responder si Podemos, al romper con Sumar, ha incumplido el pacto con la coalición, en cuyo punto 10.1 se recoge el compromiso expreso a permanecer en el grupo parlamentario durante toda la legislatura. Se ha limitado a decir que la decisión que tomaron "era muy difícil, pero necesaria".



"Buscábamos algo tan sencillo como intervenir en el Parlamento, los diputados de Podemos no podían hacer política", se ha quejado la exministra.



Además de concurrir a las europeas en las que Montero será cabeza de lista -tiene que someterse a primarias-, ha confirmado que Podemos se presentará también a las elecciones gallegas y vascas, aunque sin aclarar si lo harán con Sumar o no.



La ruptura con Yolanda Díaz ha paralizado las negociaciones para armar una coalición en Galicia mientras que en Euskadi sí hay un clima favorable a que puedan ir juntos.



Sobre su salida del Gobierno, Montero ha asegurado que "nunca nadie" le comunicó que dejaba de ser ministra y, precisamente, seguir en el ministerio fue una de las cosas que los morados pelearon hasta el final sin éxito.

