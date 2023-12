El defensor cree que los abusos en la Iglesia no son solo un fenómeno del pasado

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, considera que los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia no son solo un fenómeno del pasado aunque en la actualidad se trata de un problema menor y, además, existen medidas para saber qué hacer cuando ocurren.



"Ojalá solo fuera del pasado", ha respondido Gabilondo en una entrevista en Onda Cero al ser preguntado sobre si esos abusos son un fenómeno del pasado.



La Conferencia Episcopal (CEE) está a la espera de que el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo le entregue el resultado de su investigación sobre los casos de abusos a menores cometidos en la Iglesia católica, un trabajo que encargó en febrero de 2022.



Este trabajo llega después del informe del Defensor del Pueblo, presentado el pasado 27 de octubre, que recogía varios testimonios y una encuesta que señala que el 1,13 % de los españoles ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote o religioso, unas cifras a las que los obispos restaron fiabilidad.



"No es un problema de la cifra", ha considerado Gabilondo, quien ha señalado que "la Iglesia vela mucho por tapar el escándalo", pero "van comprendiendo que es más escandaloso ocultar".



El defensor ha valorado que la Iglesia haya realizado "un montón de protocolos" sobre este asunto y se ha preguntado si hacer esto "no es reconocer explicítamente que algo pasa".



Tras recordar que el informe debe ser ahora debatido en el Parlamento, Gabilondo ha pedido a los grupos que afronten el tema en serio y ha confiado en que así se hará.

