Esparza mantiene su acusación de "escoria" a los socialistas porque son "dañinos"

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha mantenido el calificativo que profirió este jueves al PSN en el pleno del Parlamento, al que llamó "escoria" tras acordar con EH Bildu una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, y ha asegurado que los socialistas, Pedro Sánchez y María Chivite son "dañinos" para Navarra y España.

En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, ha defendido que es un calificativo que define a "aquella persona que es dañina, que es vil o que es maléfica". "Creo que es vil lo que están haciendo porque creo que no se puede pasar esa raya", ha insistido el regionalista, quien ha añadido que "es una expresión como otra cualquiera que, viendo el significado, no es ningún insulto aunque parece que algunos tienen la mandíbula de cristal".

Javier Esparza ha considerado que los socialistas han "cruzado una raya que hasta ahora no había rebasado". "Hasta ahora el Partido Socialista se había beneficiado del apoyo de EH Bildu para llegar a las instituciones" pero ahora "ponen en las instituciones a los representantes de EH Bildu, en este caso a Joseba Asiron" en el consistorio pamplonés. Y ha asegurado que se lo da "porque Bildu le ha dado la investidura a Pedro Sánchez y a María Chivite".

Al respecto, ha indicado que en Navarra hay dos localidades donde ETA asesinó a concejales de UPN: José Javier Múgica en Leitza y Tomás Caballero en Pamplona. En este último caso, ha recordado que actualmente es concejal de EH Bildu en la capital navarra Joxe Abaurrea, quien fue edil de Herri Batasuna cuando Caballero fue asesinado. "Ese señor ni condenó en ese momento ni ha condenado todavía", ha destacado.

"Y ahora se saca de la alcaldía de Pamplona a los demócratas para poner a los terroristas de EH Bildu. Y cuando digo terroristas, lo digo con todas las letras", ha manifestado Esparza, que ha resaltado que la coalición "está dirigida por un terrorista condenado como Arnaldo Otegi", lleva en sus listas a condenados por pertenecer a la banda terrorista y "hacen homenajes a los asesinos cuando salen de la cárcel". "Con éstos, el Partido Socialista está llegando a acuerdos", ha censurado el presidente de UPN, que lo ha considerado "una ignominia absoluta".

Esparza ha considerado "un chiste, una broma, una humillación y una vergüenza" que el acuerdo entre el PSN y EH Bildu incluya el reconocimiento y reparación de las víctimas de ETA. "Que se vayan a reír de otros. EH Bildu hará eso cuando quite a Otegi, cuando quite a David Plá, cuando de verdad condenen lo que hicieron, cuando de verdad se arrepientan, cuando dejen de hacer homenajes a los asesinos cuando salen de la cárcel, cuando de verdad digan que lo que hicieron y lo que defendieron y los aplausos cuando se asesinaba en este país fueron un total y absoluto disparate. Cuando digan eso serán una formación política más", ha replicado.

"Es verdad, afortunadamente, que ETA ya no mata" pero "la realidad es que esta formación política representa lo que representa y está repleta de miembros de ETA", ha agregado.

EL ACUERDO CON EH BILDU "ROMPE LA CONVIVENCIA EN NAVARRA"

Preguntado por la tensión política generada a raíz de esta moción de censura y la ruptura con el PSN, Esparza ha asegurado que "la política en Navarra es muy fácil". "Nosotros hemos tendido a mano al Partido Socialista, al nacionalismo moderado" para articular "unas mayorías que se pueden conformar alejando a los extremos de cualquier tipo de acuerdo y que no terminen decidiendo". "Y quien tiene la responsabilidad de tomar esas decisiones, que en este caso es el PSN y la presidenta María Chivite y Pedro Sánchez, pues no han querido" y "prefieren ir de la mano de EH Bildu", ha criticado.

Algo que "rompe la convivencia en Navarra", ha advertido, para añadir que "una parte importante de la sociedad navarra se siente atacada con decisiones como las que se van a tomar en relación a Pamplona".

Para Esparza, UPN está actuando "con una enorme responsabilidad". Ha reconocido que "hemos elevado el tono porque creo que hay que elevar el tono para que se conozca lo que está pasando", si bien ha asegurado que las movilizaciones convocadas este domingo y el día 28 serán "absolutamente cívicas". "Vamos a salir a la calle y vamos a quejarnos claro que sí, no faltaba otra, porque no nos van a callar, pero lo vamos a hacer con total y absoluta templanza", ha defendido.

El dirigente regionalista ha afirmado que "quién sigue contribuyendo hoy a romper la convivencia en Navarra, porque hay muchos pueblos donde no se puede presentar la gente en una lista electoral, es EH Bildu". Por eso, ha considerado que el PSOE "se lo debiera mirar porque quien rompe la convivencia son sus socios".

Preguntado si UPN va a buscar la unión con el PP tras la ruptura de relaciones con los socialistas, Esparza ha contestado que "somos dos partidos diferentes y vamos a seguir siendo dos partidos diferentes". "Cuando tengamos coincidencias, votaremos juntos y actuaremos de forma conjunta. Y cuando no, cada uno votará lo que considere que tiene que votar", ha dicho.

SÁNCHEZ "HA ENGAÑADO A ABSOLUTAMENTE TODO EL MUNDO"

Javier Esparza ha contestado a la declaraciones de Pedro Sánchez, en las que justificaba la moción de censura a la "parálisis" en la ciudad, preguntándose "¿por qué no se da el 17 de junio la alcaldía a Joseba Asiron?". "Porque el 23 de julio hay unas elecciones generales" y Pedro Sánchez "no se quería presentar" a los comicios "habiendo tomado una decisión de este calado que tenía repercusión obviamente nacional". "Porque habría miles de votantes socialistas que no le iban a votar a Pedro Sánchez si sabían que le iban a entregar la alcaldía de Pamplona a EH Bildu", ha asegurado.

"La realidad es que, una vez más, ha engañado absolutamente a todo el mundo. Y la realidad es que este paso es otra raya más. Lo único que les importa es el poder. Están mintiendo todos los días al conjunto de los ciudadanos. Y a mí me parece una vergüenza", ha rechazado. "Cruzar esta raya es un antes y un después en la política navarra y española", ha destacado.

Al respecto, ha planteado la hipótesis según la cual, "si en Alemania hubiera partidos nazis legalizados, estoy seguro de que ningún socialista alemán le daría la capital de una región alemana a un líder de un partido nazi". "Pues eso, que a mí me parece lo normal, es lo que, desgraciadamente, no pasa en España y no está pasando ni en Navarra ni en Pamplona", ha lamentado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es