Uno de cada tres consumidores pedirá un prestamo para los gastos que acarrea la Navidad

Uno de cada tres consumidores, un 32,3 %, tiene la intención de pedir un préstamo para afrontar las compras, viajes y demás gastos en los que se incurre en estas fechas navideñas y lo harán, además, a tipos de interés superiores a campañas anteriores.



En concreto, según asegura la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), el tipo de interés medio que se afronta estos días es del 12 % para el corto plazo ( de 1 a 5 años) y del 10,48 % para el largo, 500 puntos básicos más que en 2020.



Para prevenir el sobreendeudamiento en estas fechas, desde la asociación se recomienda seguir unas pautas:



- Marcar un presupuesto y seguirlo. Establecer un presupuesto para las distintas partidas, como regalos, comida y otros, en que encuadrar gastos varios, como ropa, fiestas, celebraciones fuera de casa o traslados. Y hacer un seguimiento recurrente de los mismos para no excederse en el objetivo fijado.



- Evitar las compras de última hora porque si se compran regalos y otros productos de Navidad con anticipación se podrá ahorrar dinero y aprovechar las ofertas, y se evitarán las típicas subidas de precio de final de año.



-´Comparar precios: existen productos muy demandados que pueden compararse y conviene estar atentos a las campañas que se lanzan en estas fechas, especialmente en productos de electrónica y videojuegos.



- Hacer regalos originales porque no todos tienen que ser comprados: una forma de ahorrar dinero es hacer uno mismo los regalos.



Además, Asufin plantea unos consejos financieros útiles también en Navidad:



- No endeudarse demasiado y evitar pedir crédito para afrontar la Navidad



- No suscribir créditos rápidos, pero si se hace leer con atención la letra pequeña. Saber que el precio lo da la TAE y que es aconsejable hacer una simulación de lo que costará.



- Cuidado con las tarjetas 'revolving' que incluyen intereses altos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es