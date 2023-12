Sánchez y Puigdemont se reunirán próximamente sin el mediador, según Junts

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha anunciado este jueves que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont mantendrá una reunión "como debe ser" próximamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin la presencia del mediador, para "normalizar la relación y negociación" entre ambos.



"Nos hemos emplazado a encontrar la fecha y el lugar para que se vean. Lo importante es que se encuentren y hablen, en un encuentro como debe ser, sin fotografías ni logos de partido", ha asegurado en declaraciones a La 2 y Ràdio 4.



Ayer, Sánchez y Puigdemont coincidieron en Estrasburgo en el pleno de la Eurocámara para hacer balance de la presidencia española de la Unión Europea, aunque no mantuvieron ningún encuentro como tal por cuestiones de agenda, ha explicado el dirigente de Junts.



Según ha dicho Turull, se trata "de normalizar una relación y una negociación entre dos presidentes que, desde 2017, fruto de la represión, no ha sido posible".



La reunión, que todavía no tiene fecha, servirá para "negociar sobre el conflicto político": "Tenemos una negociación abierta con el PSOE y hay dos personas que la lideran", ha indicado Turull.



Turull ha reivindicado la importancia de que Junts haya "mantenido la posición" durante estos años, lo que ha propiciado, según él, que se esté hablando "de los términos del conflicto político" y éste se esté "internacionalizando".



Y ha señalado, en esta línea, que la mesa de diálogo entre gobiernos, tal y como la planteó inicialmente el PSOE, "estaba destinada a dormir el conflicto político".



"Lo que da risa o lástima es que haya una mesa que no sirve para nada", ha espetado.



En clave autonómica, Turull ha descartado que Junts se plantee volver a entrar en el Govern, y menos con la "legislatura acabando", tal y como ocurre ahora.



Sobre las críticas a la gestión de Pere Aragonès, Turull ha señalado que no van orientadas "a pedir un avance electoral" sino a que "sea consciente de la situación" actual.

