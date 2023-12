Feijóo ve en la moción de censura de Pamplona el "pacto encapuchado" de Sánchez con Bilbu

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de entregar el Ayuntamiento de Pamplona a un partido "que lleva asesinos en sus listas electorales" y ha afirmado que este era "el pacto encapuchado" de Sánchez con Bildu para conseguir su apoyo a la investidura.



"Vamos conociendo el contenido del pacto encapuchado entre el partido de Sánchez y Bildu", ha dicho Feijóo antes de entrar en el hemiciclo para asistir a la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso y tras conocerse que la mayoría del Ayuntamiento de Pamplona, con el PSOE de Navarra incluido, ha pactado una moción de censura que quitará la Alcaldía a la regionalista de UPN Cristina Ibarrola para dársela a Bildu.



"Es indignante que el PSOE entregue la alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas electorales... este bochorno no se lo merece nadie", ha dicho Feijóo tras incidir en que "vamos conociendo la catadura moral del partido socialista y el precio que ha pagado el presidente del Gobierno para ser presidente".



"Es dar a un partido heredero de ETA lo que no ha conseguido en las urnas", ha recalcado el líder del PP tras reprochar a Pedro Sánchez que haya "vuelto a mentir a todos los ciudadanos de Pamplona, de Navarra y a todos los españoles".



El pleno del Congreso se ha iniciado además con la crítica de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, a esta moción a UPN y durante su pregunta a la vicepresidenta primera de Economía, Nadia Calviño, ha lanzado un aviso al PNV: "Tomen nota no vaya a ser que lo próximo sea que Bildu también sea lehendakari en el País Vasco".

