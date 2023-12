EH Bildu y PSN pactan una moción de censura que quitará la alcaldía a UPN en Pamplona

La mayoría del Ayuntamiento de Pamplona ha pactado una moción de censura que quitará la Alcaldía a la regionalista Cristina Ibarrola.



EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin firmarán la moción de censura, según han confirmado diversas fuentes, que han apuntado que el contenido se dará a conocer esta mañana en rueda de prensa.



De prosperar la moción de censura, el portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, quien fue alcalde de Pamplona entre 2015 y 2019, volvería a estar al frente del Consistorio.



Cristina Ibarrola (UPN) accedió a la Alcaldía como la candidata de la lista más votada con 11 de los 27 votos del pleno (los 9 de su grupo y los 2 del PP) en una sesión en la que los socialistas votaron en blanco.



De esa forma se confirmaba lo que parecía seguro desde hacía días al no haberse llegado a un acuerdo entre el resto de fuerzas políticas, pese al intento de EH Bildu (8 concejales) de pactar un Gobierno "a cuatro" con PSN (5), Geroa Bai (2) y Contigo Zurekin (1).



Incluso el día anterior hubo una apelación 'in extremis' para que los socialistas no impidieran la Alcaldía abertzale aunque no aceptaran un pacto. El acuerdo no llegó y con el voto en blanco de los socialistas se produjo un empate que dejó la Alcaldía en manos de la lista más votada, UPN.



Desde entonces, y ante la constatación de las dificultades de la alcaldesa para sumar mayorías, la posibilidad de una moción de censura siempre ha estado en el aire si bien acontecimientos recientes, como el hecho de que el PSN facilitara que EH Bildu accediera a la Presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, apuntaban ya a cambios en esa dirección.

