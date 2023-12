Puigdemont responsabiliza al PP de la no oficialidad del catalán en la Unión Europea

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha responsabilizado este martes al PP de la no aprobación de la oficialidad del catalán en la Unión Europea: "Han tenido interés en hacer descarrilar una propuesta que formaba parte de los acuerdos políticos que podían facilitar un gobierno del PSOE y Sumar".



España, que este semestre ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea y por tanto marca la agenda de las reuniones, ha decidido que este martes no someterá a votación la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, en el último encuentro en el que podía hacerlo.



En un largo mensaje en X, Puigdemont ha acusado al PP de "españolizar la política europea más allá de lo que se podía permitir" y de haber provocado "situaciones delirantes", como la oposición del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, a la oficialidad del catalán en la Unión Europea.



"Las reticencias iniciales de algunos países con gobiernos populares se explican, en gran medida, por la presión política y no tanto por las razones aducidas", agrega el expresident.



No obstante, Puigdemont cree que el hecho de que la no oficialidad no llegue durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea "no significa que las opciones para conseguirlo hayan desaparecido por este hecho": "El camino iniciado es irreversible, aunque pida más tiempo. Y hay que utilizar más herramientas y recursos para defender la posición", ha añadido.

