Aragonès pide a Sánchez "valentía" para un referéndum si quiere garantizar su estabilidad

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea "valiente" para acordar un referéndum, ya que se trata de una "oportunidad histórica" para resolver el conflicto catalán, además de que es la "mejor manera" de garantizar la estabilidad del Ejecutivo español.



En un artículo publicado este martes en el Financial Times, Aragonès ha recordado que los votos de los catalanes han sido "cruciales" para evitar un gobierno en España que "involucre a la extrema derecha", pero también lo han sido para "forzar el inicio de una nueva relación entre Cataluña y España".



En ese sentido, ha celebrado el acuerdo para la ley de amnistía, que es "enteramente legal y coherente con el Estado de Derecho español y europeo", y también ha considerado que "esta nueva era de empoderamiento democrático" tras la investidura de Sánchez debe permitir "acordar cómo y cuándo" Cataluña votará sobre su futuro.



"Estamos ante una oportunidad histórica. Sánchez debe ser valiente y demostrar que, más allá de palabras conciliadoras, realmente quiere resolver el conflicto de soberanía con Cataluña. Resolverlo como lo hicieron el Reino Unido y Escocia, o como lo hicieron Canadá y Quebec", ha planteado el dirigente catalán.



Aragonès ha asegurado que "Cataluña está preparada para ganar o perder en un referéndum", pero lo que no puede pedir el Gobierno central es que "renuncie" a sus "derechos nacionales".



"Apreciamos los primeros pasos", ha apuntado el presidente, "pero la voluntad de negociar no puede estar sujeta a intereses partidistas a corto plazo para asegurar la investidura del presidente o la continuidad del Gobierno. Sánchez tendrá que cumplir sus compromisos y nos aseguraremos de que lo haga. Somos responsables, pero también exigentes".



A su juicio, "Cataluña no pide nada extraordinario" ni está pidiendo "nada que implique un ataque a ninguna otra nación del mundo y mucho menos a España", con la que la Generalitat desea "mantener excelentes relaciones de vecindad dentro de la UE". "Simplemente queremos tener la oportunidad de decidir nuestro futuro", ha añadido.



Por ello, Aragonès ha instado al Gobierno español a "aprovechar esta oportunidad, como la mejor manera de reforzar su estabilidad" parlamentaria.



Y ha afirmado que el compromiso de su partido (ERC) con la negociación es también "un compromiso con la estabilidad, en un contexto europeo que presenta muchos desafíos".



"Seguiré trabajando hasta que se logre democráticamente la independencia de mi país, y no me dejaré intimidar por nada ni nadie. Por responsabilidad con la voluntad democrática de los ciudadanos de Cataluña y porque es una causa justa", ha sentenciado.

