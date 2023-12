Pedro Sánchez: "Mi historia es la del mito de Sísifo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se pone ningún límite temporal para desarrollar su proyecto más allá del que le otorguen los ciudadanos y reivindica su capacidad de resistencia y perseverancia echando mano de la mitología: "Mi historia es la del mito de Sísifo".



Sánchez ha protagonizado este lunes la presentación de su segundo libro, 'Tierra firme', en un acto consistente en una conversación con el presentador Jorge Javier Vázquez y la periodista Ángeles Caballero en la que se han combinado duros ataques a la oposición y en concreto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con algunas confesiones sobre su vida privada.



Catorce miembros de su Ejecutivo, entre ellos la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han estado presentes en este acto junto a numerosos dirigentes socialistas que han escuchado de boca del presidente su intención de liderar un proyecto político que ha afirmado que cree que "va para largo".



Al igual que hace en el libro, ha explicado algunos pormenores de cómo tomó la decisión de adelantar las elecciones generales al pasado 23 de julio tras la derrota del PSOE en las municipales y autonómicas de mayo y pese al pesimismo que había respecto a los resultados que podía obtener.



"Este chaval tiene más moral que el Alcoyano", reconoce que pensaban algunos de sus compañeros en los primeros días de la precampaña cuando decía que el PSOE iba a ganar las elecciones.



Ha reconocido que supo que el cara a cara que tuvo con Feijóo en esa campaña no fue como habría querido porque le escribieron menos mensajes que otras veces y muchos de ellos eran para darle ánimo.



Ha sido en ese momento cuando ha hablado de que tras ir ascendiendo en las expectativas, parecía que caía y tenía que volver a subir, y se ha comparado con el rey Sísifo, que, según la mitología griega, fue condenado a empujar una piedra hasta lo alto de una montaña, pero cada vez, antes de llegar a la cima, la roca volvía a rodar hacia abajo y se veía obligado a repetir el trabajo una y otra vez.



"Esa es mi historia. Mi historia es la del mito de Sísifo. Tenemos que coger otra vez la piedra y volver a subir", ha explicado para que, a renglón seguido, Jorge Javier Vázquez le dijera que si tuviera que ir a un programa de televisión sería 'Supervivientes'.



Ante ese comentario, Sánchez le ha hecho ver que ese programa se desarrollaba en Honduras. "Si fuera en El Salvador, como tenemos un mediador...", ha bromeado entre carcajadas por su referencia al verificador salvadoreño del diálogo entre el PSOE y Junts.



Entre sus reproches al PP y Vox y después de las declaraciones de Santiago Abascal en Argentina diciendo que "habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo por los pies", le ha acusado de querer inocular el odio y ha pedido a Feijóo (al que reconoce también su capacidad de resistencia) que reflexione sobre su relación con la ultraderecha.



Cree que los dos partidos sólo proponen "decadencia" y que el PP ha claudicado ante Vox, lamenta que Feijóo desdeñe la comisión de trabajo que le ha propuesto y le ha vuelto a atacar por su relación con el narcotraficante Marcial Dorado.



Para Sánchez, dice poco del PP que tenga al frente a una persona que ha tenido una "amistad profunda" con un narcotraficante.



"Esas amistades no se te borran porque te hayan votado los gallegos. Esa es una responsabilidad que tiene uno y ese es un problema que tiene el PP", ha añadido.



Al explicar su decisión de adelantar las elecciones al 23 de julio, que detalla en el libro que lo comentó en primer lugar con su esposa, Begoña Gómez (presente en el acto), ha afirmado que ser pareja de un dirigente es muy difícil porque están expuestas a una crítica política sin tener las herramientas de la política para defenderse y por eso están en situación muy vulnerable.



Ante ello ha dicho que hay que echar mano de la paciencia, armarse con un coraza y tener mucha complicidad en la pareja.



Sánchez ha elogiado a sus ministros y se ha referido en concreto a Óscar Puente (de quien ha afirmado que hacía tiempo que quería llevarle al Gobierno) al comentarle si bloquearía en las redes sociales a alguien como ha hecho su ministro de Transportes a cuenta de la polémica en la red de Cercanías de Madrid.



Al respecto ha confesado que él ha hecho dos cosas muy importantes en su vida: dejar de fumar hace veinte años y dejar sus redes sociales en manos de una 'community manager' hace diez.



Pero ha considerado que no tiene comparación la decisión de bloquear a alguien con todos los insultos que él y el Gobierno están recibiendo.



El jefe del Ejecutivo, al ser emplazado a 2027 por Jorge Javier Vázquez para presentar su tercer libro de memorias, ha apostillado: "en esas hablaré por supuesto de Puigdemont y Junqueras.

