Vox niega odio en las palabras de Abascal y critica al PP por seguir al PSOE

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha negado este lunes odio en la declaración del líder del partido, Santiago Abascal, sobre que "habrá un momento dado que el pueblo querrá colgar de los pies" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha criticado el seguidismo del PP a las "manipulaciones" del PSOE.



"El señor Abascal ha recordado la suerte de algunos dictadores y eso algunos lo llaman odio, pero no, eso no es odio, es historia", ha dicho Garriga en una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox en la que ha cargado contra el PP por "arrugarse" ante los socialistas y le ha acusado de ser su "marca blanca".



Ha lamentado que "por defecto" el PP responda a "manipulaciones" del Gobierno y del PSOE "aceptándolas como realidades certeras" y "arrugándose ante esta izquierda supremacista que se cree con el derecho de decir que los malos son los buenos ahora y que los buenos somos los malos", ha dicho en alusión a la ley de amnistía.



Garriga también ha contestado a la exigencia del PSOE para que el PP rompa sus acuerdos en las comunidades autónomas donde gobiernan con Vox.



"Saben lo incómodos que somos y están viendo lo eficaces que somos cuando estamos condicionando un Gobierno del PP", ha resaltado, y ha añadido que "es señal de que estamos haciendo las cosas bien y de que estamos revirtiendo todas esas políticas que durante tanto tiempo, de manera similar a un rodillo, han ido protagonizando desde las instituciones de izquierda".



Sobre la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE tras sus pactos con los partidos independentistas catalanes y cuya toma en consideración debate este martes el pleno del Congreso, ha acusado al PSOE de ocultar con el "eufemismo de ley de amnistía" la "consumación del golpe de Estado".



Ha insistido en la "gravedad" y "excepcionalidad" del momento porque se lleva a debate "la posibilidad de que se borren los delitos durante once años a unos delincuentes, a unas personas que dieron un golpe de Estado y a unas personas que están acusadas de terrorismo".



"A todos esos el PSOE les pretende amnistiar, no solo al señor (Carles) Puigdemont. Es importante recordar que se pretende amnistiar a los CDR y a los de Tsunami Democrático", ha advertido, para volver a arremeter contra el PP por pactar comisiones parlamentarias con el PSOE en lugar de trabajar por "frenar al autócrata" Pedro Sánchez.



En este sentido, ha incidido en que dos de cada tres españoles están en contra de la proposición de ley de amnistía y ha recalcado que levantarán "tantos muros como sean necesarios para parar el golpe de Estado".



Garriga ha respondido de este modo también a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que Abascal hace "un gran juego a la estrategia de Sánchez y del PSOE de dividir España a través de un muro construido a través del Gobierno y también de Vox".

