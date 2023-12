El PP felicita a Calviño y asegura que la apoyará por los intereses de España

El PP ha felicitado a Nadia Calviño por su nombramiento como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ha avanzado que la apoyará en nombre de los intereses de España y que en ellos "contará con más apoyo que el que seguramente obtenga de sus socios de Gobierno".



No obstante, los populares han advertido en un comunicado de "los problemas" a los que se enfrenta la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones para gestionar los Fondos Next Generation y han lamentado que "no haya contribuido" al crecimiento económico de España.



Ahora, el PP espera que la representación española al frente del BEI sea beneficiosa para el país, aunque quiere dejar claro la "incoherencia" de los socialistas cuando Luis de Guindos se postuló como vicepresidente del Banco Central Europeo.



El PSOE, según señala el PP, no la apoyó y exigió la dimisión inmediata de De Guindos como ministro de Economía en 2018 en favor de "la credibilidad, la imagen y apariencia de independencia del BCE".



Sin embargo, según los populares, Calviño ha utilizado su cargo en el Gobierno como "trampolín para conseguir su nuevo puesto, ejerciendo sus funciones en el Ejecutivo hasta el último día".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es