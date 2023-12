Sumar cree que los 5 diputados de Podemos que se han ido al Mixto deben devolver el escaño

Sumar considera que los cinco diputados de Podemos en el Congreso que han roto con este partido para irse al Grupo Mixto deben devolver el escaño "en coherencia" con la decisión que han tomado de abandonar un proyecto político, ha señalado la portavoz del grupo, Marta Lois.



Comparten, de este modo, lo expresado este miércoles por los comunes, uno de los partidos que integran la coalición, aunque Lois no ha sido tan contundente al apuntar, en una entrevista en TVE, que hay que actuar con "serenidad" y centrarse en trabajar para la gente porque la ciudadanía "está muy cansada de los tonos broncos y de las descalificaciones personales".



En el mismo medio, la portavoz de Podemos, Isa Serra, ha rechazado las acusaciones de transfuguismo que desde Sumar hacen en privado y ha señalado que es una "acusación muy grave y que falta a la verdad".



Serra ha rechazado que lo que han hecho los cinco diputados morados sea lo mismo que lo que hizo la diputada de Podemos Meri Pita cuando el año pasado dejó la bancada de Unidas Podemos para integrarse en el Mixto.



Entonces, la exministra de Igualdad Irene Montero le exigió el acta tras acusarla de transfuguismo porque, según Serra, Pita rompió "de forma individual con un proyecto político".



No es el mismo caso, ha argumentado al explicar que Podemos como partido concurrió en una coalición con Sumar el 23J y ha sido Yolanda Díaz la que ha roto el acuerdo de coalición con ellos "al no darles voz" y dejarles sin actividad política. "Hemos tomado esta decisión colectivamente", ha insistido.

