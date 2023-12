Podemos rompe con Sumar mientras se suceden las bajas en el partido morado

Podemos ha anunciado este martes que abandona Sumar y se va al Grupo Mixto en el Congreso, decisión que ha estado rodeada de nuevas bajas en el partido morado, del que se desligan los líderes de la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, y la portavoz del partido en el Parlament de Cataluña, Jessica Albiach.



La ruptura ha sido comunicada este martes en el Congreso por el portavoz de los morados, Javier Sánchez, que ha argumentado que Podemos ha adoptado esta medida después "de haber intentado hacer todo lo posible dentro del grupo" para seguir haciendo política, pero finalmente ese esfuerzo "se ha demostrado imposible".



Los cinco diputados, con Ione Belarra a la cabeza, tienen ahora las manos libres para votar lo que quieran y ejercer su autonomía sin ninguna cortapisa.



Si bien sus votos serán determinantes para poder sacar adelante cualquier iniciativa, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que la ruptura no va a paralizar la política parlamentaria de un Gobierno progresista, aunque ha lamentado que la izquierda se haya dividido.



"No es una buena noticia", porque supone la división de la izquierda, ha dicho Patxi López, que ha reprochado a Podemos que no hubiese avisado al grupo parlamentario de la decisión adoptada, que se llevará a efecto mañana, dado que los morados han registrado este martes su paso al Grupo Mixto.



Desde Sumar, la portavoz en el Congreso, Marta Lois, ha acusado a Podemos de "deslealtad" con los votantes y de "victimismo" y ha dicho que su formación trabajará con responsabilidad para que se cumplan todos los puntos del acuerdo de Gobierno pactado con el PSOE.



Para Lois, la decisión de Podemos es una "flagrante ruptura del acuerdo de coalición electoral" que era un pacto para el conjunto de la legislatura y supone una "gran deslealtad con los más de tres millones de ciudadanos" que les votaron el 23 de julio.



Desde la oposición, los populares han considerado que la marcha de Podemos añade inestabilidad a un Gobierno "provisional" que ahora, aparte de consensuar con actores como el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tendrá que hacerlo con la secretaria general de los morados, Ione Belarra.



"El Gobierno es más inestable, es un Gobierno provisional y a esa provisionalidad, que depende de los verificadores internacionales y de esos viajes que mensualmente va a hacer el Gobierno a Ginebra para que les sellen, va a tener la inestabilidad de la ruptura de Podemos con Sumar", ha indicado la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, al término del pleno del Congreso.



Con el paso al Grupo Mixto, Podemos tendrá que pactar con los diputados de UPN, BNG y con la diputada de CC el reparto del tiempo en las intervenciones que tengan en el pleno del Congreso y en las comisiones parlamentarias, ya que cualquier cuestión interna del Grupo Mixto deberá acordarse con ellos.



Además, la subvención y los medios materiales que contempla el Reglamento para los grupos parlamentarios también tendrán que repartirse entre los cuatro partidos políticos.



A partir de mañana, el Grupo Mixto tendrá ocho diputados: los cinco de Podemos, el diputado de UPN Alberto Catalán, el del BNG, Néstor Rego y la de Coalición Canaria, Cristina Valido.

