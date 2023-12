El PSOE avisa de que cumplir la Constitución "no puede ser una elección partidista"

El PSOE ha avisado con motivo del Día de la Constitución que se celebra el 6 de diciembre de que cumplir la Carta Magna "no puede ser una elección partidista" y ha defendido el pluralismo político, así como el respeto a todas las formaciones políticas para "garantizar la convivencia" en España.



En un manifiesto difundido por el Día de la Constitución, el PSOE ha recalcado que es "esencial" el cumplimiento de la Carta Magna "siempre" y desde el "respeto a la también necesaria discrepancia política".



"Cumplir la Constitución Española no puede ser una elección partidista. Se trata de un mandato de obligado cumplimiento que nos incumbe a todos los españoles y españolas", ha añadido en una alusión implícita al PP, al que acusa de no cumplir la Constitución al bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.



Por otro lado, el PSOE ha recordado que uno de los aspectos que recoge la Constitución es "el reconocimiento a la diversidad" que, según ha señalado, representan los partidos políticos por medio del "pluralismo político" en España.



"Los socialistas respetamos y exigimos que se respete al resto de formaciones políticas de nuestro país, porque esa y ninguna otra es la mejor manera de querer y homenajear nuestra Constitución, respetándola desde su preámbulo y hasta su disposición final", ha añadido.



Por ello, con motivo del 45 aniversario de la Constitución el PSOE apela "al espíritu de concordia y consenso que permitió en su momento sacar adelante la Carta Magna, y ahora propiciar el diálogo entre todas las formaciones políticas que representan al pueblo español en las Cortes Generales".



Todo ello, prosigue el PSOE, como una manera de "garantizar la convivencia en nuestro país, lejos del enfrentamiento, los insultos y la violencia como hemos visto en las últimas semanas en las protestas convocadas frente a nuestras Casas del Pueblo y a nuestra sede de la calle Ferraz".



El PSOE reivindica además su papel en la redacción y posterior aprobación del texto constitucional.



Y, en plena polémica por el registro de la ley de amnistía tras los pactos de investidura con Junts y ERC, asegura que las decisiones que han ido tomando los socialistas a lo largo de la democracia "siempre han estado presididas por un único interés: garantizar la convivencia en nuestro país, dando cumplimiento al preámbulo de la Constitución Española".



"Lo seguiremos haciendo, por supuesto, mientras ampliamos derechos constitucionales para que las españolas y españoles puedan disfrutar de un país más respetuoso con su medio ambiente; acceder a una vivienda digna y adecuada; o disfrutar de una cultura que llegue a todo el mundo. En definitiva, para lograr una vida mejor para toda la ciudadanía española", concluye.

