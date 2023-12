Miguel Tellado cree que Pedro Sánchez es "una marioneta de Puigdemont"

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha calificado a Pedro Sánchez de "fraude electoral" porque nadie le votó "para hacer lo que está haciendo" y cree que así se ha convertido en un presidente de gobierno "secuestrado", "una marioneta de Puigdemont".



En una entrevista en el diario ABC, Tellado ha lamentado que el Gobierno haya "decidido poner el Estado de Derecho en venta para alcanzar el poder" y tenga que ir "cada mes, no se sabe muy a dónde, pero siempre fuera de España, a que le firmen la cartilla para poder seguir al frente del Gobierno", en alusión a las reuniones entre PSOE y Junts como la celebrada este sábado en Ginebra (Suiza).



"Es una legislatura que no sabemos hacia dónde camina, y por tanto tengo que decir que el problema no es el independentismo o el nacionalismo, siempre han estado ahí, el problema es Sánchez, que les da un poder que los españoles no les dieron en las urnas", ha criticado.



Ante eso ha querido garantizar que no haya "ninguna duda de que el PP va utilizar todos los recursos políticos, jurídicos sociales para combatir una aberración como es la ley de amnistía".



Sobre la polémica renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha asegurado que Sánchez no lo quiere renovar y que lo que quiere es controlarlo, y ha advertido de que en el PP "por ahí no vamos a ir" y que apostarán por "lo que pide" Europa, que es "despolitizar la Justicia, que los jueces elijan a los representantes de los jueces".

