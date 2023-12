Patxi López dice del nuevo portavoz del PP, Miguel Tellado, que "es un insulto con patas"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho este viernes que el nuevo portavoz del PP en la Cámara, Miguel Tellado, "es un insulto con patas" porque mientras pide rebajar la bronca parlamentaria, "lo único que se le comenta es un listado de insultos y de barbaridades".



En el primer día de Jornadas de Puertas Abiertas del Congreso y cuando la mayoría de visitantes se queja de la crispación política existente, los dos portavoces se han reprochado mutuamente en los pasillos de la Cámara la bronca que buscan unos y otros.



Así, mientras el nuevo portavoz del PP, Miguel Tellado, ha señalado que en los primeros pasos de este Gobierno se han atacado los principios de la democracia y la separación de poderes y ha criticado que Sánchez sea "la marioneta" de los independentistas de Junts, el portavoz parlamentario del PSOE le ha reprochado buscar la crispación con el insulto.



"Oír al nuevo portavoz del Partido Popular diciendo que ellos no van a hacer una legislación crispada, que no van a insultar e inmediatamente decir que el presidente del Gobierno es una marioneta, que no es quien para hablar de Israel o que a Félix Bolaños le queda grande el cargo...¿Esto es no insultar?, ¿esto es no crispar?. Esto es un insulto con patas", ha recalcado.



López, ha dicho que el nuevo portavoz popular "repite todas esas barbaridades cada vez que hace una intervención" y ha lamentado que no ponga sobre la mesa ninguna propuesta o alternativa.



"Con uno que insulta no se puede debatir", ha incidido tras instar al PP argumentos a decir por qué dicen que no es constitucional la nueva ley de amnistía "algo que lo tendría que decir el Tribunal Constitucional".



Ha lamentado que el PP quiera hacer una "oposición radical a un gobierno radical" y ha puntualizado que "si fuera radical a la hora de ir a la raíz de los problemas y presentar soluciones, estupendo, pero si es solo radicar en la descalificación, eso no nos vale para nada".

