Urkullu acusa a Bildu de generar un malestar social para el "asalto al poder"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reprochado este viernes a EH Bildu que exagere los problemas de la sociedad vasca y los agite para intentar generar un malestar social permanente con la finalidad de asaltar el poder.



Urkullu ha replicado así a la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, quien en el pleno de control de la Cámara ha recordado los problemas sociales y económicos en los ámbitos educativo, sanitario y de la dependencia y ha instado al lehendakari a aclarar cuándo se van a celebrar las elecciones autonómicas.



Kortajarena ha insistido en que no hay nada más inestable que un "gobierno en funciones" que tiene "síntomas de agotamiento evidentes".



En unas declaraciones previas antes del pleno, la portavoz de la coalición soberanista ha constatado además que la última prueba de esta crisis del Gobierno Vasco es la retirada de la confianza del PNV a Urkullu tras no apostar por él para repetir como candidato a lehendakari.



"Su partido no confía en usted para ofrecer las respuestas que requiere la ciudadanía y liderar el nuevo tiempo", ha exclamado en el pleno la parlamentaria de EH Bildu.



En su contestación, Urkullu ha acusado a EH Bildu de llevar "al extremo el plan político de Sortu que propone generar un malestar social permanente para el asalto al poder".



Ha denominado como "puro populismo" la política que hace Bildu prometiendo "lo imposible" con dinero público aunque ello suponga hipotecar el futuro.



"Ya han iniciado la campaña electoral", ha manifestado Urkullu tras dejar claro que su Gobierno aplica el principio de "realismo" para dar la respuesta más adecuada posible a la sociedad.

