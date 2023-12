El Gobierno se ratifica en su posición tras llamar Israel a consultas a su embajadora

El Gobierno se ratifica en su posición sobre el conflicto entre Israel y Hamás después de la decisión de las autoridades israelíes de llamar a consultas a su embajadora en Madrid, y subraya que cada vez hay más líderes internacionales que secundan los mismos argumentos.



El ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, decidió este jueves llamar a consultas a su embajadora tras las que consideró palabras "indignantes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que, horas antes, había insistido en que tenía "francas dudas" de que Israel esté cumpliendo el derecho internacional en Gaza.



La llamada a consultas se hizo pública mientras Sánchez viajaba a Dubai para participar este viernes en la cumbre del clima COP28 y en la que coincidirá con el presidente de Israel, Isaac Herzog.



Fuentes del Ejecutivo han recalcado que la llamada a consultas de la embajadora israelí no es una retirada de esta representante y no consideran que implique una grave escalada de la crisis diplomática.



Insisten en que desean tener las mejores relaciones con Israel y vuelven a condenar de forma rotunda los ataques terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre, pero al mismo tiempo lamentan la situación que vive Gaza y la necesidad de que se respete el derecho internacional en la respuesta israelí.



Esa es una posición que subrayan que comparten cada vez más países y que, por ejemplo, ha explicitado la Comisión Europea.



Recuerdan en concreto que el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, expresó esta semana sus dudas respecto a la proporcionalidad con la que está respondiendo Israel cuando hay más de 15.000 personas muertas en cincuenta días de conflicto y vio difícil argumentar que está respetando el derecho humanitario internacional.



El Gobierno se ratifica en su posición, que le comentó directamente este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a su homólogo israelí en una conversación que mantuvieron en Skopje, la capital macedonia, con motivo de su presencia en el consejo ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).



Una conversación antes de que se conociera que Cohen llamó a consultas a su embajadora en Madrid y en la que le expresó el deseo de España de mantener buenas relaciones.



No está previsto a priori que haya un contacto este viernes en Dubai entre Sánchez y el presidente israelí, aunque van a coincidir tanto en las sesiones de la cumbre como en la foto de familia de los líderes asistentes a la misma.



Sánchez ya se vio con Herzog el pasado jueves en Jerusalén durante la gira que realizó por Israel, Palestina y Egipto, y en ese encuentro, previo a otro con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, pidió al presidente israelí que su país cumpla con el derecho internacional en su respuesta a los ataques de Hamás y que pueda llegar ayuda humanitaria a Gaza.



La misma petición planteó después a Netanyahu y, al día siguiente, en el paso de Rafah, abrió la puerta a que España reconozca de forma unilateral al estado palestino si algunos países de la Unión Europea no avanzan de forma conjunta en esa dirección.



Israel ha avanzado que su presidente aprovechará la COP28 para reunirse con varios líderes, "recalcar de manera clara y profunda las atrocidades" de Hamás e involucrarles en el esfuerzo de devolver a los rehenes que tiene en su poder esta organización terrorista.



Es previsible que en las bilaterales que mantenga también Sánchez con otros líderes en los márgenes de la cumbre salga a colación el conflicto entre Israel y Hamás y exponga igualmente la posición española ante el mismo.

