Sumar pide a Pedro Sánchez ir "mucho más allá" para que cese la "masacre" de palestinos

La portavoz adjunta de Sumar, Aína Vidal (En Comú), ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez "ir mucho más allá" para acabar con la "masacre" que está perpetrando Israel en Gaza e impulsar el embargo de armas, reconocer el Estado palestino y que Benjamín Netanyahu sea juzgado por crímenes contra la humanidad.



Vidal, en una rueda de prensa en el Congreso, ha valorado la "valentía" de Sánchez al decirle "a la cara" a Israel que tiene que dejar de matar civiles en la franja y también ha aplaudido que el presidente haya asumido parte "de su hoja de ruta" en esta cuestión.



No obstante, cree que hay que ser "más exigente" porque España "puede ser la punta de lanza" en la defensa de los derechos humanos y de otras medidas para forzar "un alto el fuego perpetuo" y que acaben las muertes.



Aína Vidal ha insistido también en que tienen que ser liberados los rehenes en poder de Hamas pero hay un genocidio "ante nuestros ojos" que debe parar.



Otra de las portavoces adjuntas del grupo parlamentario, Àgueda Micó (Compromís), ha puesto más el foco en criticar al PP por utilizar un conflicto "en el que está muriendo muchísima gente inocente" para arremeter contra el Ejecutivo. "No sé si es la única persona de España (Alberto Núñez Feijóo) que no ha visto las imágenes de destrucción de Gaza".



También ha hablado del conflicto el diputado del BNG Néstor Rego, que ha pedido volver a constituir el Intergrupo de Palestina del Congreso, que ha funcionado en pasadas legislaturas y cuyo objetivo era poner en contacto a diputados con representantes palestinos para "impulsar soluciones" que permitan acabar con la "agresión genocida" y la "ocupación" de Israel en Palestina.

