Albares da por zanjada la crisis con Israel y mantiene su posición sobre la crisis

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que da por zanjada la crisis diplomática con Israel y que ha quedado claro que España tiene una posición “muy clara que no va a cambiar” sobre el conflicto en Oriente Medio.



“España tiene una línea muy clara que no va a cambiar y España no va a tolerar nuevas declaraciones” sobre su supuesto apoyo a una organización terrorista lanzadas por las autoridades israelíes, ha dicho Albares en declaraciones a Telecinco.



El ministro ha explicado que ayer habló con la embajadora israelí en España ante quien subrayó que “las palabras completamente falsas del presidente de Israel hacia el presidente del Gobierno son inaceptables para nosotros y no pueden volver a reproducirse”.



Además, le ha recordado la que es la posición de España “desde el primer minuto, el rechazo absoluto al ataque de una organización terrorista como es Hamás y la solidaridad con las víctimas, dos de ellas españolas” y la exigencia de que se libere de manera “inmediata e incondicional” a los rehenes.



“La voz de España no se va a reducir ni un ápice; vamos a seguir solicitando un alto a fuego lo más amplio posible y una solución definitiva que incluya el reconocimiento de un Estado palestino”, ha dicho antes de subrayar que “eso no quita un ápice de fuerza a nuestra condena por el ataque terrorista”.



Albares ha considerado que “no hay que extenderse más sobre esto. Nuestra posición ha quedado clara” y el Gobierno va a estar siempre “entre los que construyen paz” y trabajan para que “esta vez sea la última que vemos un ciclo de violencia en Oriente Medio”.

