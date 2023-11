Alicia García, nueva portavoz del PP en el Senado y Elías Bendodo será vicesecretario

La senadora Alicia García Rodríguez, exconsejera de Castilla y León, será la nueva portavoz del PP en el Senado, mientras que Elías Bendodo, hasta ahora coordinador general del PP, pasa a ser vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral y, por tanto, deja de ser el número tres de la formación.



Fuentes del Partido Popular han informado este martes de que Alicia García Rodríguez (Ávila, 1970) es la elegida por Alberto Núñez Feijóo para ser la portavoz en la Cámara Alta, donde los populares tienen mayoría absoluta, que pretenden usar como ariete en su oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.



García es economista y ha sido concejala en Ávila, procuradora en las Cortes de Castilla y León, directora general de la Mujer, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades (2015-2019) y de Cultura, Turismo y Deporte (2011-2015) y diputada en el Congreso, por lo que el PP destaca su conocimiento de la política local, autonómica y nacional.



Desde el partido han subrayado su "experiencia parlamentaria sobrada para dirigir al Grupo Popular en una Cámara Alta, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta", y han sostenido que tiene "el mejor perfil para frenar algunos de los desmanes legislativos de Pedro Sánchez".



Por otra parte, el PP elimina el cargo de coordinador general que Feijóo no ve necesario dado que esta legislatura sí lidera la oposición con un escaño en el Congreso y Cuca Gamarra se centrará a tiempo completo en su tarea de secretaria general, puesto que Miguel Tellado le sustituirá como portavoz en la Cámara Baja.



Bendodo deja de estar por encima de los vicesecretarios, un rol que queda para Gamarra, y pasa a ser uno de ellos, en un puesto que se considera el número cuatro, pues tradicionalmente la Vicesecretaría de Organización Territorial, que pasa de Tellado a Carmen Fúnez, es vista como el tercer puesto del organigrama.



En el PP explican que Bendodo no solo asume la Vicesecretaría hasta ahora en manos de Pedro Rollán, sino que retiene las áreas de evolución electoral y tendencia, y las de análisis y planificación estratégica, por lo que Feijóo agrupa así, en torno a él, las secretarías de área de dos departamentos.



"Su puesto tendrá una importancia fundamental en el organigrama del partido ya que coordinará la política que se desarrolle desde la sede nacional con la que ejerzan las diferentes comunidades autónomas en el momento de mayor presencia institucional de la formación", señalan fuentes populares.



El PP preside once autonomías, cogobierna en Canarias, dirige la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y "gobierna en el 40 por ciento de los ayuntamientos de toda España", añaden.



Con estos cambios, que deberán hacerse efectivos en el Comité Ejecutivo Nacional del próximo jueves, Feijóo rompe la criticada tricefalia en Génova al tiempo que mantiene a Bendodo en su cúpula, aunque pase a una Vicesecretaría.



Se esperan nuevos anuncios por parte del partido sobre las caras nuevas que se sumarán a la dirección y sobre la foto completa del poder en Génova.

