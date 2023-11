Una asociación judicial pide al Constitucional que ejecute fallo de Estrasbugo sobre CGPJ

La asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV) reclama al Tribunal Constitucional que ejecute la sentencia de Estrasburgo que condenó a España por vulnerar los derechos de seis jueces por el bloqueo del CGPJ, al tiempo que le pide amparo ante la "verdadera desidia" de las Cortes por la no renovación.



La solicitud de ejecución de la sentencia ha sido interpuesta por la asociación y los seis jueces perjudicados debido a que "el Estado no ha dado cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)", firme desde el pasado 22 de septiembre.



"Ni el Constitucional ha resuelto sobre el recurso anulado por Estrasburgo, ni las Cortes Generales han votado el listado de candidatos que fue remitido en 2018", precisa el escrito.



En junio, el TEDH reconoció la vulneración de los plazos de renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los derechos fundamentales de los seis magistrados de esta asociación que llevaron el caso hasta Estrasburgo, quienes, "tenían derecho" a que sus candidaturas al CGPJ fueran estudiadas por el Parlamento de forma oportuna.



Un mes después, la Sala Primera del TC estudió un auto que proponía anular la providencia que desestimó el recurso en abril de 2021 por extemporáneo y admitirlo a trámite tras el fallo del TEDH.



Sin embargo, el tribunal no tomó decisión alguna y esperó a la firmeza de la sentencia, pero tras ello aparcó el asunto al priorizar otros temas y abrió "un periodo de reflexión" en el que se barajan varios escenarios sobre cómo ejecutar el fallo.



Con este trasfondo, la asociación y los jueces solicitan al TC que anule la providencia de inadmisión y en su lugar se admita el recurso a trámite, que era el primer escenario que manejó hace meses la corte de garantías hasta que congeló el asunto.



Y, además, reiteran la petición de amparo constitucional porque aseguran que las Cortes Generales no han adoptado ninguna actuación ni medida alguna para continuar con el procedimiento para renovar el CGPJ, a pesar de estar obligadas a renovarlo en plazo.



"No estamos ante un mero retraso o dilación sino ante una verdadera desidia de las Cortes en sus funciones, puesto que han transcurrido cinco años desde la remisión por el CGPJ del listado de candidatos propuestos", explica la asociación.



Esta situación conlleva que "cada día que pasa sin que los presidentes del Congreso y del Senado convoquen los plenos para renovar el CGPJ, es un día más en el que se vulneran los derechos fundamentales de los candidatos" por lo que "resulta inaceptable cómo los partidos políticos han secuestrado" el Consejo, afirma el portavoz de AJFV, Sergio Oliva.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es