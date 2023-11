Núñez Feijóo elige a Tellado como portavoz del PP en el Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a Miguel Tellado, su mano derecha en el PP gallego, como nuevo portavoz del PP en el Congreso en sustitución de Cuca Gamarra, han informado fuentes del partido en un mensaje a los medios.



La formación ha anunciado además que Carmen Fúnez, hasta ahora vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico, sustituirá a Tellado como vicesecretaria de Organización Territorial del PP, un puesto clave en el organigrama del partido que, con la secretaría general, controla la vida orgánica.



El PP no ha revelado por el momento si seguirá existiendo una Coordinación General, ahora en manos del andaluz Elías Bendodo, cuando la expectativa de diferentes dirigentes es dejar atrás la tricefalia que representaban Gamarra como secretaria general, Bendodo como coordinador, y Tellado como vicesecretario de Organización.



El PP ha destacado que Tellado (Ferrol, 1974) es licenciado en Ciencias Políticas, fue secretario general del PP gallego entre 2016 y 2022 y director de las dos últimas campañas en Galicia de Feijóo, por lo que tiene "una amplia experiencia política".



"La vida parlamentaria tendrá mucha relevancia en esta legislatura, la primera en la que el primer partido de España, el que ganó las elecciones generales el pasado 23 de julio, no presida el Gobierno de la nación", han agregado fuentes de la formación.



Además, sobre el papel de Fúnez (Ciudad Real, 1975), el PP señala que será encargada de "dinamizar y mejorar la estructura del partido tanto en España como en el exterior", de la formación de los activos políticos, la mejora de los sistemas de participación de los afiliados y la implantación de la estrategia electoral en todo el territorio.



Despejada la incógnita del Congreso, Feijóo debe revelar ahora quién será la voz de los populares en el Senado, donde este partido tiene mayoría absoluta.



Además, está pendiente el dibujo completo de la nueva cúpula del partido y conocer si Fúnez es la nueva número tres y qué peso tienen los distintos territorios, en un contexto en el que los barones del PP presiden once gobiernos autonómicos.



Feijóo adelantó además que habrá caras nuevas en la dirección del partido y ha apostado públicamente por incorporar a perfiles más jóvenes.



Con todos estos cambios, que se harán efectivos en el Comité Ejecutivo Nacional del próximo jueves, el PP busca rearmar su oposición a Pedro Sánchez y diferenciarse de Vox, que busca llevar la voz cantante en la oposición contra la ley de amnistía.

