Josep Borrell: "No habrá paz o seguridad en Israel sin un Estado palestino"

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la CE, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que "no habrá paz o seguridad para Israel sin un Estado palestino".

Lo ha dicho en su intervención al inicio del VIII Foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM) en Barcelona, en un encuentro que cuenta con la presencia récord de 27 ministros de los 43 países que componen esta organización, que celebra su decimoquinto aniversario.

"Para superar la ideología de Hamás, los palestinos necesitan una buena idea de Estado basado en parámetros internacionales", ha añadido Borrell.

En la reunión hay representantes de Palestina pero no de Israel, que ha declinado asistir porque asegura que ha habido un "cambio de la agenda original" y que la cita se centrará exclusivamente en el conflicto con Hamás.

SILENCIAR LAS ARMAS

Borrell ha afirmado que "no se pueden silenciar las armas sin ofrecer una perspectiva" y ha pedido empezar a pensar en cómo iniciar el proceso político hacia un Estado palestino. "Debemos implementar algunos marcos intelectuales y algunas piedras angulares del edificio que queremos construir juntos", ha dicho.

Estas piedras angulares, según Borrell, pasan por que Hamás no pueda volver a operar en Gaza como fuerza militar y política; que Israel no pueda "recolonizar" Gaza con el pretexto de aumentar su seguridad, y que no se colonice Cisjordania de forma ilegal.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es