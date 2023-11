Nueva jornada de protestas en Ferraz con menor afluencia de manifestantes

Unas 350 personas se han manifestado una noche más en las cercanías de la sede del PSOE en la calle Ferraz contra la ley de amnistía, en una de las jornadas con menor afluencia de personas tras 24 días de protestas continuadas.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han informado a EFE de las cifras de la concentración, que a las 22.00 horas estaba prácticamente terminada con apenas 100 personas aún en Ferraz.

Como es costumbre desde hace varias jornadas, los primeros manifestantes han llegado alrededor de las 20.00 horas y han rezado el rosario en la iglesia ubicada en el cruce de Ferraz con la calle Marqués de Urquijo.

Tras ello, algunos han invadido la calzada y la Policía ha puesto las vallas, como ha podido comprobar EFE.

Además del habitual himno de la división azul, un pequeño grupo se ha puesto a cantar "hoy como ayer, puta Israel". Y ha pasado un par de veces por Marqués de Urquijo una furgoneta con una pantalla con la también foto de Hitler con la cara de Sánchez con la leyenda "Sánchez dictador", muy vitoreada por los asistentes.

Y como sucede en cada noche de protestas, los manifestantes, con banderas de España, han proferido consignas y cánticos contra el Gobierno y Pedro Sánchez tales como "España no se vende, España se defiende, "No es un presidente, es un delincuente", "no es una sede, es un puticlub", "España se muere y tú viendo la tele", "esta Navidad, las uvas en Ferraz", "Puigdemont, a prisión" y "España cristiana y no musulmana".

Además de pancartas con lemas como "También te votará Hamás" y "15.000 millones para la amnistía, 0 € para la Ela. Gobierno PSOE inhumano, ¡Ley Ela ya!".

