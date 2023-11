Podemos reúne a su cúpula tras ser expulsados del Gobierno y redoblan la presión a Sánchez

Podemos celebra este sábado su Consejo Ciudadano Estatal justo después de ser excluidos del segundo Gobierno de coalición, un cónclave que abre una nueva etapa en la relación de los morados con el PSOE y con Pedro Sánchez, en la que tendrán que negociar directamente con ellos si quieren tener sus cinco votos.



La secretaria general de Podemos y diputada de Sumar, Ione Belarra, lleva varios días mandando este mismo recado a Sánchez y a los socialistas, muy enfadada por la exclusión de los suyos del Ejecutivo y el intento de hacer pasar a Nacho Álvarez como ministro de la cuota morada.



El cónclave, que empieza a las once de la mañana, seguirá en la linea de presionar al nuevo Ejecutivo para condicionar su agenda legislativa.



Ya han advertido de que no tendrían ningún problema en votar con el PP y Vox en contra de los Presupuestos de 2024 si no se atienden sus demandas, un órdago que dejan sobre la mesa nada más arrancar la legislatura.



Se trata de una amenaza dirigida sobre todo a Sánchez más que a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, porque es a él a quien culpan de su salida del Ejecutivo, eso sí con la ayuda de la vicepresidenta segunda.

