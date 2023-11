Mujeres agredidas sexualmente critican un sistema legal "muy victimizante"

La miembro de la Associació d'Assistència de Dones Agredides Sexualment (Aades), Violeta García, ha explicado que las mujeres que han sufrido una agresión sexual critican un sistema legal "muy victimizante".

Lo ha dicho en una entrevista a Europa Press, en la que ha explicado que, desde la asociación --que depende de subvenciones-- actualmente están ayudando a 190 mujeres, de entre 14 y 90 años, que son derivadas desde diferentes servicios, como los Mossos d'Esquadra, el Hospital Clínic u otros centros de salud.

"Cuando llaman o nos escriben, hablamos entre nosotras, compartimos la información y hacemos una entrevista con la mujer, donde evaluamos si somos el recurso idóneo y, en caso de que sí, empezamos un acompañamiento", ha especificado García.

El equipo está formado por dos coordinadoras; una técnica de proyectos; una abogada; tres psicólogas, y una terapeuta corporal, además de otras asociaciones de mujeres feministas y un grupo de voluntarias que hacen varios talleres de prevención y autodefensa.

En el centro realizan un programa terapéutico tanto individual como grupal; asesoramiento legal y acompañamiento a nivel social.

No todas las mujeres a las que asisten han interpuesto denuncia contra su agresor, ya que es un proceso "muy personal", y desde la asociación les informan sobre lo que conlleva realizar una denuncia y los pasos a seguir.

"Parece que la panacea es denunciar, pero muchas veces, muchas mujeres después se arrepienten. El sistema legal puede ser muy victimizante, hay que estar muy fuerte para poder soportar esto, porque los procesos judiciales son muy revictimizantes, incluso más que la agresión en sí", ha añadido.

García ha asegurado que "generalmente se tarda un tiempo en tomar conciencia de que se ha sufrido una agresión", y ha manifestado que es más fácil detectarlo cuando su agresor ha sido un desconocido o cuando ha habido fuerza física.

"Entre el 70 y el 80% de los casos de agresiones sexuales se dan por parte de conocidos. Es muy difícil pedir ayuda en este caso, porque cuesta muchísimo darse cuenta de que lo que te ha pasado es una agresión y se tarda mucho más en tomar acciones. Las mujeres sienten mucha culpa y todo se complica", ha lamentado.

Tras la agresión, se han encontrado con mujeres muy intranquilas, con cantidad de recuerdos, emociones y sensaciones corporales; otras se sienten culpables, diferentes a las demás y que nadie puede entenderlas, muy nerviosas y muy alertas, y que evitan todo lo que les recuerda a la agresión.

También hay otras que se sienten con un estado de ánimo plano, como si no tuvieran emociones, como si estuvieran dormidas, que no sienten nada o funcionan por la vida como un robot, y un último grupo de mujeres que no sufren ningún trauma.

"A veces se asocia un trauma a que se tiene que estar hecha polvo. Es muy importante que se transmita la imagen de que no es así. Un hecho así puede tener un impacto brutal en tu vida, pero, si no es así, no significa que no se haya sufrido una agresión sexual".

Los Mossos d'Esquadra han instruido 14.137 denuncias por violencia de género este año hasta el 31 de octubre, un 9,6% más que en el mismo periodo del año pasado, y han detenido a 6.056 hombres por este delito, un 13,2% más que en 2022.

La tipología más denunciada son los maltratos en el hogar (36,8%), seguido de las amenazas (22,8%), el quebrantamiento de condena (14,3%) y la violencia física o psíquica habitual en el ámbito familiar (8,3%).

Hasta el 31 de octubre, 12 mujeres de entre 26 y 72 años han sido presuntamente asesinadas por sus parejas o exparejas; una mujer trans, a manos de su pareja --"no se incluye en las 12 mujeres anteriores porque no había hecho el cambio"-- y una anciana a manos de su hijo.

Ninguna de ellas tenía vigente una medida judicial ni policial de protección --solo una de ellas había denunciado los hechos-- y, en nueve de los 14 casos, el entorno tenía conocimiento de que había situaciones de conflicto o violencia en la relación.

De las 14 muertes, 13 se produjeron en el domicilio de la víctima y una dentro de una habitación de hotel; 13 convivían con el presunto autor en el momento de la muerte y en 12 casos, víctima y autor eran pareja.

A día 31 de octubre de este año, había 80 pulseras telemáticas de control acordadas judicialmente a autores de violencia de género, que sirven para poder facilitar información inmediata a la policía en caso de incumplimiento de la medida acordada, y los Grupos de Atención a la Víctima han realizado 12.896 seguimientos de violencia de género y 9.863 del total son mujeres que tienen una medida judicial de protección o de Fiscalía vigente.

El Hospital Clínic de Barcelona -hospital de referencia de violencias sexuales-- ha atendido este año hasta el 31 de octubre a 588 víctimas (524 mujeres y 64 hombres), un 5,6% más que el mismo periodo del año pasado.

El 99% de las agresiones han sido cometidas por hombres; el 51% de las víctimas tiene menos de 25 años; en el 75% de las agresiones hubo penetración; y en el 67% de los casos; las mujeres conocían a su agresor.

En un 46% de casos, el delito se cometió en un domicilio; el 10% en locales de ocio nocturno, y el 16% en la calle; y el 3,7% de las víctimas son personas sin techo (15 mujeres y 7 hombres, y 7 de ellas han sido víctimas de violaciones grupales).

Además, un 37% de las mujeres sufrieron lesiones físicas como golpes, mordidas, hematomas o fracturas (un 20% el año pasado), y en el caso de los hombres víctimas el porcentaje es del 25%.

