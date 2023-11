La dirección del PNV estudiará el lunes el posible relevo de Urkullu

La ejecutiva del PNV, el Euzkadi Buru Batzar (EBB), ha anunciado este viernes que en su reunión semanal del próximo lunes abordará la candidatura para lehendakari, con el posible relevo de Iñigo Urkullu.



El EBB ha señalado en su nota que "no entrará a valorar informaciones periodísticas", en respuesta a la noticia publicada por El Correo, que informa de que el EBB ha comunicado ya a Iñigo Urkullu que no le propondrá para repetir como candidato a lehendakari.



Según la televisión pública vasca Euskal Telebista, la decisión de relevar a Urkullu se tomó ayer en una reunión del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, con los presidentes territoriales del partido.



"El Euzkadi Buru Batzar no ha dado inicio aún al proceso para la configuración de las candidaturas con que el PNV concurrirá a las próximas elecciones vascas" de la próxima primavera, ha aclarado en su nota la dirección del partido.



Ese proceso se abrirá precisamente en la reunión del EBB del próximo lunes.



La dirección nacional del PNV se ha limitado a comunicar que "está previsto que aborde este asunto en la reunión que celebrará el próximo lunes, 27 de noviembre" y que "informará oportuna y puntualmente del inicio del citado proceso".



El EBB no designa los candidatos del PNV, pero sí hace una propuesta a las organizaciones locales para iniciar el proceso electoral interno, en el que las votaciones en los 'batzokis' deciden a los candidatos.



Además en la primera vuelta electoral de ese proceso interno, las organizaciones municipales también pueden proponer otros candidatos distintos a los presentados por el EBB.



El resultado de la votación de la segunda vuelta en los 'batzokis' determina quién será el candidato, ya que los apoderados en la Asamblea Nacional están obligados a votar en el mismo sentido en el que lo ha hecho la agrupación local a la que representa.



Iñigo Urkullu (Alonsotegi, Bizkaia, 1961) es lehendakari desde 2012. En esa primera legislatura gobernó en minoría en solitario y en las dos siguientes (2016-2020 y 2020-2024) en coalición con los socialistas vascos.



Antes de ser lehendakari, Urkullu presidió el EBB y la Ejecutiva vizcaína del PNV (BBB) y en ambos puestos le sucedió el actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

