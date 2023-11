Albert Pla: "Daría la amnistía hasta a los policías que vinieron a darnos de hostias"

Albert Pla está en boca de todos por su trabajo en 'La Mesías', la serie de Los Javis, y por 'Rumbagenarios', el espectáculo "bailongo" que recupera canciones de sus primeros discos, pero no pierde su espíritu combativo: "Daría la amnistía a los policías que vinieron a darnos de hostias", dice a EFE.

"No entiendo como alguien puede estar en contra de la amnistía, eso es antiético", señala. "Yo se la daría a todo el mundo: a los policías que vinieron a dar de hostias a mi pueblo, a los jueces que querían encarcelar a la mitad de los catalanes y a esos periodistas que me llamaban nazi, supremacista y nacionalista de mierda y decían que me podría morir por criminal", responde sobre la solución al conflicto generado por el referéndum independentista catalán.

Pla (Sabadell, 1966) recupera ahora las canciones de los discos 'No solo de rumba vive el hombre' y 'Veintegenarios en Alburquerque' para montar el espectáculo 'Rumbagenarios'. Lo hace veinticinco años después de su publicación (o más bien veintiocho, ya que el segundo estuvo tres años en la nevera por la censura a la canción 'La dejo o no la dejo', sobre un hombre enamorado de una etarra).

De esta manera, el propio cantante reconoce que es la primera vez en mucho tiempo que su público podrá bailar: "Antes lo que veníamos haciendo era más teatral, con la gente sentada, y que pedía silencio a los de al lado porque no escuchaban. Ahora tengo ganas de que la gente se levante y se ponga a bailar, como una fiesta", cuenta, y por eso han querido recuperar las canciones "más rumberas".

Algunos nombres que acompañarán al catalán por esta gira que comienza este sábado en Bilbao, y que tendrá parada en Madrid (18 de enero), en Badalona (2 febrero), en Granada (2 marzo) o en Palma de Mallorca (18 mayo), entre otros, son la guitarra de Diego Cortés, así como los sonidos electrónicos de Judit Farrés o la participación en coros, palmas, baile y diversos quehaceres de las chicas de la Prenda Roja (Cristina López, Ana Brenes y Sara Sambola).

