El PP da por hecho que la mayoría del Europarlamento tachará de amenaza la ley de amnistía

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, se ha mostrado convencido de que una mayoría absoluta de eurodiputados respaldará en el debate que tendrá lugar en Estrasburgo este miércoles que la ley de amnistía que pretende sacar adelante el PSOE supone una amenaza para el Estado de derecho.



Entrevistado a primera hora de este miércoles en RNE y en Tele5, González Pons ha destacado el valor del pronunciamiento de la Eurocámara, que debatirá este asunto a partir de las 14:00 horas a propuesta de los grupos en los que se integran el PP, Ciudadanos y Vox y con la oposición de socialdemócratas, verdes e izquierda.



Según ha remarcado, las sanciones previstas en el artículo 7 del Tratado de la UE las "activa" el Parlamento Europeo y no la Comisión, de ahí la relevancia del posicionamiento contra la amnistía en Cataluña que adopte una mayoría de eurodiputados en este debate, en el que está convencido que se va a "visualizar" ya la oposición mayoritaria a la amnistía.



No obstante, las sanciones, que supondrían una suspensión de los fondos europeos para España, solo llegarían después de varias advertencias y si no hubiera rectificación, ha añadido Pons, que ha negado que el PP pretenda que España deje de percibir fondos europeos, como le ocurrió a Hungría y a Polonia.



"No he dicho que el Partido Popular lo vaya a pedir, hay un grupo técnico dentro del Parlamento Europeo que es el que hace el chequeo", ha explicado, además de tildar de "maniqueísmo" indicar que el PP aboga por las sanciones a España, en vez de señalar que es el Gobierno español el que se arriesga a la pérdida de fondos.



Ha opinado que "España está en una situación muy próxima a Hungría y Polonia" en ese sentido y ha apuntado que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dio al comisario de Justicia, Didier Reynders, una "excusa" similar a la de los gobiernos húngaro y polaco en su día, la de que se trata de asuntos internos.



No cree Pons que corra riesgo la coalición en la Comisión entre populares y socialdemócratas y ha llamado "explicaciones alambicadas" al supuesto giro del Partido Popular Europeo en este asunto para aproximarse preelectoralmente al grupo derechista comandado por la primera ministra italiana, Georgia Meloni, de cara a la legislatura europea que empezará en 2024.



Sobre el nuevo gabinete de Sánchez, que este miércoles se reúne por primera vez en Consejo de Ministros, el dirigente del PP ha dicho que más que nuevo es "viejo" porque solo está "algo remozado" respecto al anterior; por tanto, "rehecho", "recalentado", ha añadido.



Sobre la posibilidad de ser el próximo portavoz del PP en el Congreso, ha indicado que él siempre está en todas las "quinielas", pero solo puede afirmar que está "ligado al proyecto" del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y estará donde él le designe.

