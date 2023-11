El PSOE dice que es un "bulo" que se vaya a transferir la Seguridad Social a Euskadi

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha calificado de "bulo" la posibilidad de que el Gobierno transfiera a Euskadi la gestión de la Seguridad Social, a pesar de que el PNV afirmó que este cambio formaba parte del paquete que acordaron negociar.



"El PP convierte un bulo en una moción", ha denunciado Granados sobre la moción que este martes debatirá el pleno del Senado para instar al Gobierno a "garantizar el mantenimiento del principio de caja única de la Seguridad Social como pilar fundamental de nuestro sistema de protección social".



En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Granados ha argumentado que lo que se ha acordado es desarrollar el estatuto de Gernika y que "la Seguridad Social es estratégica" y se "tiene que cumplir la literalidad de los estatutos".



El Estatuto de Gernika recoge en su disposición transitoria quinta que "La Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la comunidad autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios".



Tras cerrar su pacto con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, el PNV sostuvo que el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco se recoge en el listado de 28 traspasos pendientes a Euskadi que se formalizarían en dos años, matizando que no se rompería el carácter unitario y que la gestión sería mediante convenios.



En rueda de prensa, Granados ha acusado además al PP y a Vox de emplear el Senado para "crispar", refiriéndose además a la moción con la que el partido de Santiago Abascal pretende ilegalizar a Junts y ERC aplicando la Ley de Partidos.



Los socialistas piden a los populares no hagan el "juego" a Vox empleando el Senado contra la ley de amnistía, y, en concreto, solicitan que el PP no acepte la petición de este partido de que el letrado mayor del Senado elabore un informe sobre la proposición de ley que se tramita en el Congreso.



Las proposiciones de ley que vienen desde el Congreso ya incorporan el "control de legalidad" de la Cámara Baja, argumenta el PSOE, que ve en la iniciativa de Vox "otro ejemplo de instrumentalización, de poner palos en las ruedas y obstaculizar el buen funcionamiento de la democracia".

