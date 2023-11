Llegan a la base de Torrejón los 139 españoles, 67 de ellos menores, evacuados de Gaza

Los hispano-palestinos que han sido evacuados de Gaza desde el pasado lunes han aterrizado esta tarde en la base aérea de Torrejón (Madrid) en un avión del Ejército del Aire procedente del aeropuerto de El Cairo.



Se trata de 139 personas de las 143 que han sido evacuadas de la Franja en los últimos días por el Ministerio de Exteriores. Los demás permanecerán en la capital egipcia por motivos familiares.



De las 139 personas que han llegado a España 67 son menores (3 de ellos tienen menos de un año) y el resto adultos (39 mujeres y 33 hombres). Cincuenta y cuatro son palestinos y el resto (85) tiene doble nacionalidad.



En las escalinatas del avión, un Airbus A330, les han recibido la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López.



El vuelo ha salido a las 04:30 hora española de El Cairo, donde las familias, llegadas allí en los últimos días desde Gaza, fueron recibidas y dirigidas por empleados de la Embajada de España a la zona de embarque, entre ellos muchos niños que correteaban inquietos una vez que se bajaron del autobús.



Las personas que salen de Gaza tienen 72 horas para abandonar Egipto, según el acuerdo de evacuación, y esta responsabilidad recae en las embajadas de los países implicados.



El pasado lunes salieron de Gaza un total de 40 hispano-palestinos o familiares de estos, a los que se sumaron otros 74 el martes y 29 más ayer miércoles, con lo que Exteriores dio por concluida esta primera fase de la evacuación.



La salida de estos grupos de Gaza se produjo previa autorización de Israel y con el visto bueno de Egipto, ya que ambos países deben dar su luz verde a la salida de estas personas a través del paso de Rafah.



Dentro de la Franja aún queda otro grupo de hispano-palestinos y sus familiares directos de unas 45 personas, que se inscribieron en los listados en el último momento, y cuya salida ya se está tramitando y se dará en una fecha próxima aún por determinar.



En el operativo para traer a España a esta 139 personas han participado personal del 45 grupo en las Fuerzas Aéreas, el escuadrón de apoyo al despliegue aéreo, la Unidad Médica de evacuación y el Mando de Combate.



Tras la llegada, Albares ha reconocido, en declaraciones a los periodistas, que la evacuación ha sido "especialmente compleja" y ha descrito la situación actual en Gaza de "terrible", tal y como les han trasmitido los evacuados.



Porque "Gaza ya no existe", les han dicho también a los ministros, según ha señalado la titular de Defensa.



"No olvidamos a todos los civiles palestinos que siguen viviendo el horror insoportable en Gaza en estos momentos. Por eso, el Gobierno de España no va a cejar de hacer un llamamiento al alto el fuego humanitario para que la ayuda humanitaria que España ha triplicado en las últimas semanas pueda entrar en Gaza y llegar a la población civil", ha recalcado Albares.



El ministro de Exteriores ha insistido en que España va a trabajar para que vuelva la paz a Oriente Medio. "Y esa paz -ha agregado- solo llegará con una conferencia de paz, que es una propuesta española que cada vez más países del mundo hacen suya" y de la que deben salir dos estados que "puedan coexistir en seguridad, en prosperidad, en buena vecindad y en paz".



Mientras, Robles ha valorado el trabajo de las Fuerzas Armadas para llevar a buen puerto esta evacuación y para "salvar a las personas que están siendo objeto de esa "violencia absolutamente indiscriminada".



Robles no ha ocultado su emoción por poder recibir a estas personas, muchas de ellas menores y algunas mayores que "vienen con enfermedades importantes".



"Cuando dos de ellos o varios, porque algunos no hablan español, nos han gritado ¡viva España!, muchísimas gracias por lo que se está haciendo, son momentos de una gran emoción", ha relatado la ministra.

