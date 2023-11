Pedro Sánchez reivindica su plena legitimidad e insta al PP a que la asuma

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reivindicado antes de la votación de su investidura su plena legitimidad y ha instado al PP a que asuma su derrota, que le ha recordado que, como todas en democracia, es "temporal y limitada".



En su última intervención en el debate de investidura, el candidato socialista ha recalcado que su Gobierno es plenamente constitucional al residir en el Parlamento la representación de los españoles.



Un Gobierno que ha recordado que tiene un poder sólo limitado por las leyes y el mandato temporal que conlleva.



Pero ha hecho hincapié en que, en democracia, las victorias y las derrotas son limitadas.



"La democracia solo es posible si se acepta esa derrota temporal y limitada. Así es la democracia parlamentaria y así debe seguir siendo si queremos preservar nuestra convivencia libre y pacífica", ha añadido.



Sánchez ha defendido la discreción y prudencia con la que el PSOE ha llevado la negociación con otros partidos para la investidura y ha lamentado que esa discreción haya sido usada contra su fuerza política lanzando falsedades e injurias.



Al hilo de ello, ha querido tener unas palabras de afecto hacia los afiliados del PSOE ante los ataques y la "tormenta de insultos" que están sufriendo y se ha referido a la agresión sufrida esta misma mañana por el diputado por Teruel, Herminio Sancho, cuando unos jóvenes le han lanzado un huevo en los alrededores del Congreso.



En esa línea, ha lamentado los "señalamientos" que se hacen incluso desde la "prensa tradicional" y ha instado a recuperar el respeto.



Frente a la discreción de la etapa negociadora, ha garantizado que ahora ya no habrá un tiempo de silencio.



"Sabremos emplear este tiempo tan duramente conquistado que ya no será un tiempo de silencio. Al contrario, será un tiempo de diálogo fructífero, un tiempo de cambio, un tiempo de prosperidad, un tiempo de justicia social y de libertad, y como bien decía en sus palabras Patxi López, de defender la alegría", ha añadido.



Sánchez ha concluido su intervención dando las gracias en todas las lenguas cooficiales a los 179 diputados de los diversos grupos que apoyan su investidura.

PNV

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha reafirmado este jueves al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, su compromiso con el "autogobierno vasco" y ha destacado que la relación entre ambos partidos es "bastante fluida", con el deseo de que siga así.



Sánchez ha respondido de esta forma al portavoz del PNV en el pleno de investidura después de haber trasladado a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, su voluntad de "seguir trabajando" juntos.



"Yo no puedo prometer que voy a satisfacer todas las demandas que su grupo considera prioritarias, pero sí tengo la máxima disposición para dialogar sobre todas ellas, para escuchar, para atenderlas en la medida de nuestras posibilidades y pensando siempre en el interés general del conjunto del Estado", le ha dicho.



Una sintonía que ha mantenido con el portavoz del PNV, al que ha comentado que la relación entre sus respectivos partidos es "bastante fluida", destacando además la "continuidad" y la "alineación en algunos compromisos".



"Espero que en esta legislatura que empieza a andar siga siendo así en los próximos cuatro años", ha añadido.



Sánchez ha reiterado ante el PNV su "compromiso con el autogobierno vasco" y ha recordado que ya se han articulado diez traspasos formalmente en estos años, a los que hay que sumar el del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otros "relevantes" como las infraestructuras portuarias, la legislación laboral, las prestaciones sanitarias o el transporte por carretera.



Asimismo, ha mostrado su disposición a "abordar e identificar materias susceptibles de traspaso no comprendidas en el cronograma pactado por ambas administraciones".



Sánchez ha subrayado que en la relación del PSOE con el PNV "el balance es francamente positivo" pese a los "desencuentros" que ha mencionado Esteban en asuntos como el concierto económico vasco para el periodo 2022-2026 o a sus quejas sobre las "dificultades de comunicación" con el Gobierno.



"La política son soluciones y siempre han estado del lado de las soluciones", ha apuntado en alusión al PNV.



Además, ha subrayado que el PSOE ha recogido "muchas de las aspiraciones" del partido nacionalista vasco en el acuerdo firmado para la investidura.



Y ha marcado distancias con el PP, tras lamentar que "en muchas ocasiones" el portavoz del PNV haya tratado de ponerles al PSOE y a los populares "en el mismo saco" en su relación con los partidos nacionalistas.



"Pese a las diferencias que podamos tener en lo que es la concepción de un proyecto político estatal para ustedes, nacional para nosotros lo que es evidente es que creo que el PSOE entiende mucho más la diversidad territorial de nuestro país, de lo que lo puede hacer el PP", ha asegurado.

ISRAEL

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reprochado este jueves al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su estrategia ante el conflicto con Hamás porque cree que su respuesta "desproporcionada y equivocada" a los ataques no garantiza la seguridad de los ciudadanos israelíes.



Sánchez ha vertido esa crítica a Netanyahu en respuesta a la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, durante la segunda jornada del debate se su investidura.



Aizpurua le ha pedido que actúe y utilice toda la capacidad diplomática, política y económica que pueda ante este conflicto, porque "no basta con hacer llamamientos al respeto humanitario".



"Le exigimos contundencia por parte de este Gobierno para denunciar sin matices el genocidio contra el pueblo palestino", ha enfatizado.



El jefe del Ejecutivo en funciones ha insistido en su rotunda condena del ataque terrorista de Hamás a Israel y en que este país no está respetando el derecho internacional humanitario, y ha vuelto a defender una conferencia internacional de paz que avance en el reconocimiento del estado palestino.



Pero ha ido más allá en su crítica a Netanyahu porque cree que la estrategia que está siguiendo no está garantizando la seguridad de su país.



"Al contrario, lo que está haciendo es agravar ese sentimiento de inseguridad con la respuesta tan desproporcionada y tan equivocada que está dando al atentado terrorista de Hamás", ha añadido.



Sánchez sí ha elogiado la decisión adoptada este miércoles por el Consejo de Seguridad de la ONU (que Estados Unidos permitió con su abstención) de exigir a Israel pausas humanitarias amplias para permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza porque cree que es un paso muy importante.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es