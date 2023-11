2.000 personas protestan de nuevo en Ferraz, tras la primera sesión de investidura

Unas 2.000 personas se han concentrado esta noche en las proximidades de la sede madrileña del PSOE de la calle Ferraz contra la futura ley de amnistía en coincidencia con la primera sesión del debate de investidura del jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, una protesta a la que se ha acercado el líder de Vox, Santiago Abascal.



Algunos de los 2.000 manifestantes, según datos provisionales de la Delegación del Gobierno en Madrid, han lanzado rollos de papel y latas a los agentes de policía, han utilizado un potente foco para deslumbrar a los periodistas que cubren la protesta y han quemado dos banderas esteladas.



Es una cifra ligeramente superior a la de los últimos días, pero está lejos de las hasta 8.000 personas que se reunieron algunas de las noches de la semana pasada.



Por decimotercera noche consecutiva, la multitud ha coreado las ya habituales consignas de "Hay que quemar Ferraz" y “No es una sede, es un puticlub”, y tampoco han faltado críticas al principal partido de la oposición con lemas como "Dónde están, no se ven, los niñatos del PP".



El líder de Vox, que abandonó el pleno del Congreso junto al resto de su grupo en cuanto concluyó su intervención, saludó primero a las alrededor de 150 personas que se habían concentrado a pocos metros del Congreso de los Diputados y se dirigió luego a la concentración de la calle Ferraz.



A la llegada de Abascal, numerosas personas han comenzado a saludarle al grito de "Presidente, presidente", "Viva la madre que te parió", "Viva España" y "Puigdemont, a prisión", mientras les aplaudían y le rodeaba para hacerle fotografías.



En medio de una ensordecedora atmósfera por el ruido de petardos, silbatos, gritos y bocinazos, los manifestantes, muchos enarbolando banderas de España o cubriéndose con ellas, han coreado cánticos como “Pedro Sánchez, hijo de puta”, “Prensa española, manipuladora”, “Golpe de estado” y “No es un presidente, es un delincuente”.



En la manifestación se han visto pancartas con frases como “Sánchez, traidor” y “RIP Spanish democracy 1978-2023”, y un paraguas con el texto: “Todo el PSOE, culpable”.



El movimiento político Hacer Nación ha desplegado una gran pancarta en la que se puede leer “No habrá paz para los traidores” y Democracia Nacional otra pancarta con el lema "No nos engañan Cataluña es España".



Como en días anteriores, se han escuchado llamamientos a la huelga general y más frases dirigidas a las fuerzas de seguridad como “Con los moros no tenéis cojones”, "Esas lecheras a la frontera” y “Puigdemont a prisión”.



En esta ocasión, la policía ha colocado vallas a los periodistas para impedir que se puedan acercar al cordón policial y se les ha pedido que no invadan la carretera, sino que permanezcan en las aceras colindantes a la sede socialista.



Según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, a la manifestación que ha tenido lugar por la mañana en la Plaza de Neptuno, en los aledaños del Congreso de los Diputados, han asistido 150 personas, mientras que en la cercana calle Cedaceros ha contabilizado a 25.

