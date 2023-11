Pablo Iglesias da por hecha la ruptura entre Sumar y Podemos

El exvicepresidente del gobierno Pablo Iglesias ha dado por hecho este miércoles la ruptura de Podemos con Sumar y ha defendido que la formación morada concurra a las próximas elecciones europeas: "Podemos tiene que hacerse valer, la presencia en las europeas es imprescindible".



En declaraciones a RAC1, Iglesias ha acusado a los representantes de Sumar de carecer de "legitimidad democrática" y ha augurado que esta legislatura Podemos estrechará lazos con ERC, Bildu y el BNG.



El exvicepresidente del Gobierno ha asumido que su partido no tendrá ningún ministerio y ha indicado: "Podemos tiene ahora un recorrido mucho más libre y con una fuerza propia tan determinante como la del PNV, Junts, Bildu ERC".



Sin embargo, ha considerado que el hecho de quedar fuera del ejecutivo evita a Podemos el riesgo "de quedar totalmente invisibilizado en un gobierno con menos iniciativa política", una amenaza que, a su juicio, "va a terminar por neutralizar a Sumar".



"Creo que se inicia un camino nuevo para nuestra fuerza política que a mí me parece muy ilusionante y que va a funcionar", ha afirmado el exvicepresidente, que ha señalado que la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, "está triste" porque "no le ha gustado que echen a Podemos del Gobierno de esta manera".



Tras la consulta de Podemos para investir a Pedro Sánchez, en la que han participado más de 55.000 personas, el exvicepresidente también ha cargado contra la falta de "legitimidad democrática" de los diputados y futuros ministros de Sumar: "Nadie de los que está ahí ha sido votado por nadie. Ni los que van a ser nombrados como ministros ni los que han ido en las listas".



"Cuando alguien se pregunta por qué Yolanda Díaz jamás hará primarias, la razón es obvia. Los partidos de Sumar, con la excepción de Podemos, tienen todos juntos 10 veces menos militantes que Podemos. Tienen un enorme problema de legitimidad democrática, tienen apoyos mediáticos evidentes, pero no tienen casi militantes y ninguna legitimidad", ha argumentado.

