Las frases del discurso de Pedro Sánchez en el debate de investidura

La primera intervención del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el debate de investidura ha dejado frases con las que el candidato socialista ha trazado un discurso que ha ido del análisis de la situación política española, con duras críticas al PP y Vox, a una batería de propuestas, y que se ha cerrado con una extensa defensa de la ley de amnistía.



Sánchez ha reivindicado su Gobierno de coalición como "el único muro" frente a la políticas de la extrema derecha y ha defendido la legalidad de la amnistía a los encausados en el procés "en el nombre de España" y "de la concordia de los españoles".



Estas son algunas de las frases del candidato a la investidura que más impacto han tenido y que mejor resumen su intervención:



SOBRE LA AMNISTÍA



"En nombre de España y en nombre del interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el procés catalán".



"La amnistía que planteamos es perfectamente legal, es acorde con la Constitución".



"Esta es una medida que pide una parte relevante de la sociedad catalana, que aprueban el 80% de sus representantes políticos, así como una mayoría amplia de fuerzas presentes en esta Cámara".



"Es una medida que puede no ser compartida por muchos ciudadanos, quiero decirles a todos ellos que respeto enormemente sus opiniones".



"Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, por dos motivos de interés general: para consolidar los avances logrados y seguir avanzando por la senda de la convivencia y del progreso".



"Quiero pedirle al PP una mínima responsabilidad. Si se considera aún un partido de Estado no puede actuar al dictado de una organización ultraderechista".



"Les pido que no intenten aprovechar esta situación para incendiar las calles".



"La amnistía se va a aprobar con luz y taquígrafos, con total transparencia. Va a contar con todas las garantías jurídicas y el voto mayoritario de la Cámara democráticamente electa".



"La amnistía no va a ser un ataque a la Constitución del 78, sino todo lo contrario, será una muestra de su fortaleza y vigencia".



-"Nosotros somos tan españoles como ustedes".



-"Solo hay democracia dentro de la Constitución, porque fuera de la Constitución y de sus reglas no hay democracia, sino imposición y capricho".



SOBRE LOS PACTOS PP-VOX



-"Las consecuencias de ese pacto de la ignominia (PP-Vox) ya se están viendo".



-"Nos toca elegir si queremos seguir avanzando (...) o lo que hacemos es secundar a los profetas del odio que quieren encerrar a las mujeres en las cocinas, a las personas LGTBI en los armarios y a los migrantes en campos de refugiados".



-"Aquella noche (el 28M), el señor Feijóo pudo elegir ser como la señora Von der Leyen, Emmanuel Macron o Donald Tusk, pero no lo hizo, se adentró en el camino de perdición que había iniciado unos meses antes en Castilla y León".



-"La única igualdad que peligra es la de las mujeres como consecuencia de los acuerdos del PP con Vox"



-"El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el Gobierno de coalición progresista de España".



-"Estamos eligiendo algo muy importante: o bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional, o bien le damos salvoconducto" (a la derecha reaccionaria).



-"Quiero anunciarles un compromiso: mientras yo sea presidente del Gobierno, toda la fuerza del Estado se dedicará a defender los valores democráticos y las libertades y los derechos de los españoles".



-"Lo que hoy y mañana se expresará en esta Cámara cuenta con la máxima legitimidad, puesto que se deriva de la voluntad democrática de los ciudadanos expresada con su voto".



"El problema del Partido Popular con Vox es que no aceptan el resultado electoral del pasado 23 de julio".

