Pedro Sánchez defiende la amnistía "en el nombre de España" y "en defensa de la concordia"

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles la amnistía para los líderes independentistas, una medida "en el nombre de España, en el interés de España y en defensa de la concordia entre españoles".

Así lo ha dicho durante su intervención en el pleno de investidura en el Congreso, en la que ha dejado claro que la amnistía se aprobará "bajo luz y taquígrafos, con total transparencia": "No será un ataque a la Constitución del 78, sino todo lo contrario, una muestra más de su fortaleza y vigencia".

El candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, ha justificado la concesión de una amnistía a los involucrados en el proceso independentista en Cataluña, asegurando que "las circunstancias son las que son".

"Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud", ha señalado Sánchez, utilizando la misma expresión que lanzó en el último Comité Federal del PSOE, cuando defendió la amnistía por primera vez ante su partido

IGLESIA

El candidato a presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un refuerzo del marco jurídico para que la responsabilidad civil por los abusos sexuales a menores no prescriban, así como la creación de un fondo estatal para el pago de ayudas y compensaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia.



Así lo ha señalado Sánchez en el debate de investidura, en el que ha asegurado que su Ejecutivo instará a la Iglesia católica a que se comprometa a reconocer y a reparar a todas las personas que sufrieron abusos sexuales por partes del clero, "incluyendo a las víctimas de casos históricos y también prescritos".



Sánchez se ha referido al informe del Defensor del Pueblo sobre los casos de pederastia en la Iglesia, una investigación que -a su juicio- revela la magnitud y la gravedad del problema e interpela a las instituciones públicas, especialmente al Parlamento y al Gobierno.



Así, el candidato ha anunciado que reforzará el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y que la responsabilidad civil no prescriba.



También la creación de un fondo estatal para el pago de ayudas y compensaciones a las víctimas que se ajuste a los estándares europeos y ha asegurado que adoptarán las medidas necesarias para garantizar que "esta aberración no se vuelva a repetir".



Para ello, y siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo, ha asegurado que durante esta legislatura se reforzarán los mecanismos de acompañamiento y de supervisión de la ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia, dotándoles de más personal y también de más recursos.



Y también se reforzará la labor de inspección en los centros educativos para que cumplan con los protocolos establecidos y que sus profesionales reciban la formación adecuada sobre abusos sexuales y se establecerá por ley que esos mismos protocolos de prevención y formación se cumplan en todas las instituciones religiosas.

PALESTINA

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles a trabajar durante esta legislatura para el reconocimiento del Estado palestino tanto en España como a nivel europeo, al tiempo que ha reclamado un "alto el fuego inmediato" en la Franja de Gaza y rechazado "la matanza indiscriminada de civiles".

Prácticamente en el arranque de su discurso, Sánchez ha anunciado que su "primer compromiso" de cara a la legislatura que arranca, y en base a la resolución que ya aprobaron las Cortes Generales en 2015, es que "va a trabajar en Europa y, por supuesto, en España para reconocer al Estado palestino".

Asimismo, ha exigido "el alto el fuego inmediato de Israel sobre Gaza y el estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario" en la operación militar que se está llevando a cabo en el enclave costero, que en su opinión, "hoy claramente no se está respetando".

Con todo, y como ha venido haciendo desde que el 7 de octubre se produjo el ataque terrorista de Hamás, ha reiterado que España está "con Israel en la repulsa" y reconoce su derecho a defenderse, al tiempo que ha defendido que los autores de dicho ataque "deben comparecer ante la justicia y rendir cuentas".

"Exigimos la inmediata liberación de los rehenes que todavía continúan presos por parte de Hamás, pero con idéntica claridad rechazamos la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza y en Cisjordania", ha puntualizado.

Sánchez ha insistido en la necesidad de que "cesen las bombas" para que pueda entrar de forma inmediata "la ayuda humanitaria que necesita el pueblo palestino" y para que "se abra paso a la diplomacia con la celebración urgente de una conferencia de paz" que ha planteado España y que "la solución justamente demandada largamente demandada por el pueblo palestino de reconocimiento de su Estado, sea avalada por la comunidad internacional".

Asimismo, Sánchez ha asegurado que su Gobierno también seguirá apoyando a Ucrania "hasta que el último soldado ruso abandone un país que quiere ser libre, que quiere ser europeo, logrando con ello una paz justa y duradera entre Rusia y Ucrania y también, en consecuencia, entre Rusia y Europa".

RESPETO A LAS MANIFESTACIONES

Sánchez, ha reivindicado a las "fuerzas progresistas" que está previsto que le den su apoyo en contraposición a los postulados de PP y Vox, subrayando que ellos son tan españoles como las fuerzas de la derecha.

"Por cierto, nosotros somos tan españoles como ustedes, no somos menos españoles que ustedes", ha proclamado Sánchez dirigiéndose a PP y Vox durante su intervención en esta sesión de investidura, que ha arrancado pasadas las 12:00 horas de este miércoles.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo en funciones ha defendido que, frente "al rechazo de los cambios" de PP y Vox, existen unas "fuerzas progresistas que están dispuestas a seguir avanzando y a no dar un paso atrás".

"Fuerzas que conocen bien los problemas a los que nos enfrentamos, a los que se enfrenta la ciudadanía de nuestro país", ha continuado Sánchez, que ha arremetido contra PP y Vox acusándoles de "dominar la técnica reaccionaria.

Al respecto, les ha acusado de "mostrarse incapaces de gestionar lo público". "Son tan incapaces de resolver problemas como capaces de instigar odio y la rabia social, dominan la técnica reaccionaria y solamente muestran destreza en aprovechar los miedos y las frustraciones legítimas de una parte de la población para ganar el poder", ha añadido.

LAS MANIFESTACIONES

Asimismo, Sánchez ha querido comenzar su intervención en esta sesión de investidura asegurando que respeta las "manifestaciones pacíficas" promovidas por PP y Vox contra sus pactos de Gobierno, aunque ha apostillado que la Constitución "solo contempla una forma superior de ejercicio democrático y es votar en las elecciones".

En este contexto, ha dicho respetar estas concentraciones cuando han sido pacíficas, trasladando a su vez su "reconocimiento" porque, según ha dicho, han ejercido un "derecho constitucional de participación política".

Sin embargo, ha puntualizado que la Constitución "solo contempla una forma superior de ejercicio democrático y es votar en las elecciones". "Precisamente ese es el procedimiento que la Constitución señala para la formación del Gobierno y, en consecuencia, también para la investidura de la presidencia del Gobierno", ha agregado.

SE ESCUCHARÁ LA VOLUNTAD DE ESPAÑA

Al hilo, Sánchez ha señalado que, al amparo de las reglas que fija la Constitución, el debate de investidura servirá para "escuchar y acatar la voluntad del pueblo español expresada a través de sus representantes".

"Hoy y mañana seguiremos las reglas de la democracia parlamentaria que fija nuestra Constitución, iniciaremos el trámite de Constitución que desembocará en una formación de un gobierno constitucional en España y lo vamos a hacer así porque lo establece la propia Constitución", ha defendido.

Y es que Sánchez ha destacado la "importancia" de que haya un Gobierno en plenas funciones "que se ponga cuanto antes en marcha": "Porque nuestro país como Europa y también como el mundo vive transformaciones que no tienen precedentes en la historia de la humanidad".

ESPAÑA

El candidato a la Moncloa y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha justificado la amnistía y ha pedido la confianza del Congreso para "mejorar" España al término de un discurso que se ha prolongado durante una hora y cuarenta y cinco minutos en la primera sesión de investidura que se ha suspendido hasta las 15:30 horas.



"Será mejor para todos si nos sentimos ligados unos a la suerte de los otros y a ese propósito quiero consagrarme en cuerpo y alma los próximos cuatro años", ha señalado tras pedir el voto del Congreso.



El candidato a la Moncloa ha hecho un alegato a la necesidad de reeditar un gobierno de coalición progresista frente a los "pactos de la ignominia" entre el PP y Vox y a sus mensajes "de odio" y ha anunciado que un nuevo Ejecutivo rebajará el IVA de los alimentos, el umbral de la renta para beneficiarse de las medidas de alivio hipotecario o un nuevo plan de salud mental que garantice la ayuda.



Con un discurso en el que ha mencionado la amnistía pasada una hora y cuarto de su intervención, Sánchez ha hecho un alegato por la unidad de España, para que sea "mejor y más fuerte" evitando la crispación política por la vía del diálogo y del "perdón".



El líder socialista ha justificado la ley de amnistía a los encausados del procès para impulsar a la "concordia" y ha afirmado que la ley "se aprobará bajo luz y taquígrafos".

