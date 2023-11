El PNV recuerda a Pedro Sánchez que necesitará "los votos de todos cada semana"

La presidenta del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Itxaso Atutxa, ha recordado este miércoles al candidato del PSOE a la reeleción como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que necesitará "los votos de todos" los partidos políticos que van a posibilitar su investidura "cada semana", y que eso "no es una amenaza, sino otro modo de control".

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Atutxa ha afirmado que tiene "verdaderas ganas" de escuchar el discurso de Sánchez en la primera jornada de la sesión de investidura que se va a celebrar este miércoles en el Congreso, "porque seguramente será de los más difíciles que haya hecho nunca".

Además, ha señalado que "muchos partidos diferentes deben quedar contentos" con el discurso del candidato socialista, "aunque los acuerdos ya están firmados", y que supone que "quedará claro que el acuerdo logrado con nosotros ha sido hecho y firmado con diligencia y con voluntad de que sea cumplido".

En este sentido, ha insistido en recordar a Sánchez que "necesitará los votos de todos" los partidos políticos que van a apoyar su investidura "cada semana", y que eso no supone "una amenaza, sino otro modo de control" de los acuerdos alcanzados.

"No lo hemos decidido nosotros, sino que así ha sucedido tras las elecciones. Por lo tanto, cada semana tendremos la ocasión de darle nuestro apoyo o no, y, por consiguiente, ahora él también tendrá que tener cuidado con cumplir el acuerdo o no", ha destacado.

PP

Por otro lado, la presidente del BBB del PNV ha asegurado que el PP se encuentra "cada vez más alejado" de la formación jeltzale, "aunque digan que una cosa es el PP y otra Vox", y que los populares "tienen la esperanza" de que la legislatura "no se alargue demasiado" y se convoquen nuevas elecciones generales.

Itxaso Atutxa ha indicado que "mucha gente se nos ha acercado los últimos cinco o seis meses diciendo que el PP no es Vox, y que ahí había una oportunidad para llegar a algún acuerdo con ellos y conseguir cosas para Euskadi. Así, ha recordado que el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "nos hizo una supuesta oferta", pero que el EBB ya anunció el día posterior a las elecciones generales que "el PNV no va a entrar en ninguna ecuación en la que esté Vox".

"Ellos dicen que una cosa es el PP y otra Vox, y lo que vemos es que, quizá porque Vox internamente tampoco está bien, el PP ve una oportunidad para unas nuevas elecciones, y su esperanza es que la legislatura no se alargue demasiado y tener esa opción", ha explicado.

En este sentido, la dirigente jeltzale ha considerado que las elecciones europeas de junio de 2024 pueden ser "una segunda vuelta" de las generales de este año, y ve al PP "en esa dirección, cada vez más alejado del PNV".

"Con este PP no -ha asegurado-, porque ya estamos viendo qué políticas saca adelante este PP en los lugares en los que tiene acuerdos con Vox. Esa es su opción, y no sé si el renovado PP vasco va a seguir por ese camino o no".

EH BILDU

Por otro lado, Atutxa considera "raro y grave" que EH Bildu, como representante vasco en el Congreso, "no haya logrado nada" a cambio de dar sus votos a la investidura de Sánchez, "cuando había oportunidad para ello".

La presidenta del BBB ha señalado que, "en muchas ocasiones, representantes de otros partidos se enfadan con nosotros cuando decimos que llevamos la voz vasca a Madrid, diciendo que ellos también son políticos vascos". Así, ha asegurado que "yo no niego eso a nadie, cómo voy a hacerlo, pero una cosa es eso y otra los actos y lo que se consigue de verdad".

"Nosotros hemos hecho público lo que hemos logrado para Euskadi, y, como se ve, lo conseguido en el acuerdo (con el PSOE) es para Euskadi, no para el PNV. Por parte de EH Bildu, de momento solo veo una hoja en blanco. Dieron el sí desde el primer momento, sin pedir nada a cambio. Un apoyo gratis, y me parece grave que, como representante vasco, no haya logrado nada en un acuerdo tan importante, cuando había oportunidad para ello", ha reiterado.

