Feijóo reinvidicará el valor de la palabra frente al "engaño" de Sánchez a sus votantes

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, reivindicará este miércoles en su discurso el valor de la palabra dada frente al "engaño" de Pedro Sánchez a sus votantes, por haber convertido en "papel mojado", entre otras cosas, su compromiso de traer a Carles Puigdmont ante la Justicia.



Así lo ha asegurado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista en TVE en la que afirmado que Feijóo afronta esta jornada con "serenidad", la misma que puede tener alguien cuya conciencia está "muy tranquila de no haber defraudado a los españoles".



Gamarra se ha mostrado convencida de que en el discurso de Núñez Feijóo, que será "sereno y tranquilo", se verán reflejados "todos esos millones de españoles que dicen así no" a Sánchez y que no pasan por lo que está haciendo.



La dirigente del PP ha señalado que en esta investidura se va a ver cómo, por siete votos, la palabra del candidato Pedro Sánchez "no vale nada" y que, por tanto, "engañó absolutamente a todos" los ciudadanos.



Ha añadido que en este debate se va a poder ver a dos políticos distintos: uno que respeta la palabra y el imperio de la ley, y a otro que "ha incumplido todo lo que dijo y que ha entregado la impunidad a una serie de políticos corruptos y prófugos de la justicia por siete votos".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es