"Lo que diga el presidente será lo que ocurra porque ha demostrado que cumple su palabra"

El Gobierno en funciones ha pedido este martes a quienes tengan inquietud por los acuerdos a los que ha llegado Pedro Sánchez, que confíen en él porque le avala su trayectoria, y ha advertido a quienes cuestionen su investidura como presidente del Gobierno, que están cuestionando la democracia.



Ha sido la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez, quien ha hecho estas consideraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la última reunión del actual Consejo de Ministros, ya que el próximo martes está previsto que Sánchez reúna ya a su nuevo Gabinete tras haber desvelado el nombre de sus integrantes una vez que este viernes prometa su cargo en el Palacio de la Zarzuela.



Una circunstancia ante la que ha Rodríguez expresado el orgullo de todos los ministros por haber formado parte del actual Ejecutivo y su agradecimiento a Sánchez por ello.



A los ciudadanos que están inquietos por los acuerdos de investidura a los que ha llegado Sánchez ha lanzado un mensaje de tranquilidad y esperanza y les ha pedido que confíen en el presidente del Gobierno en funciones porque le avala su trayectoria al frente de la Ejecutivo "en la que no ha hecho -ha asegurado- más que mejorar la vida de los españoles".



Ha recordado que ante su anterior investidura se le criticaba por los mismos temores y, sin embargo, sólo ha logrado mejorar la convivencia y el día a día de los ciudadanos.



Para la ministra en funciones, una vez conocido el texto de la propuesta de amnistía, a muchos se les han acabado los argumentos porque es "impecable" desde el punto de vista constitucional y lo que no aceptan es la mayoría parlamentaria que va a investir a Sánchez.



"Esto no es ni más ni menos que la democracia. A menos argumentos, más insultos. A más frustración, más violencia y decibelios, pero la responsabilidad de los que creemos en la democracia es el debate, el diálogo y aceptar las reglas del juego", ha subrayado.



Ante iniciativas como la de Vox pidiendo a la Justicia la paralización de la investidura, Rodríguez ha recalcado que quien la cuestiona, cuestiona la democracia



Tras recalcar la importancia de ese debate y recordar que Sánchez llega al mismo con 179 escaños a favor, ha afirmado que lo que diga el presidente en funciones en esa sesión será lo que cumpla en los próximos años porque cree demostrado que cumple su palabra.

